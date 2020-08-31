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Edson mostra otimismo com nova temporada pelo Naestved, na Dinamarca: 'Objetivo é retorno à elite'

Volante vai para sua segunda temporada na equipe dinamarquesa, que tem compromisso nesta terça-feira pela Copa da Dinamarca
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Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 12:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 12:50
Crédito: Edson tem sonho de levar Naestved para a primeira divisão da Dinamarca (Divulgação
A temporada para o Naestved começa nesta quinta-feira. A equipe do volante brasileiro Edson encara o Frederikssund IK, às 12h (de Brasília), pela Copa da Dinamarca. Na sexta-feira, será a vez da estreia na Segunda Divisão local, quando medirá forças com o Hilleroed.
Edson está confiante que o Naestved terá uma temporada de bastante êxito, principalmente na missão de retornar para a elite do futebol dinamarquês.
- A expectativa é a melhor possível. O grupo aqui está se empenhando bastante na pré-temporada, pois o objetivo nosso e retornar para a elite do futebol da Dinamarca. Infelizmente a temporada passada não foi muito boa, mas agora é passado. Estamos bastante focados em fazer um ótimo ano e alcançar nossos objetivos - afirmou.
Edson está na sua segunda temporada no Naestved. Apesar do primeiro ano na Dinamarca ter enfrentado muitos obstáculos, como lesão e o próprio rebaixamento do clube, o volante acredita que o processo o ajudou a estar mais preparado e adaptado ao futebol europeu.
- Foi um ano de muito aprendizado. Ainda tive um problema de lesão que atrapalhou muito no meu primeiro ano. Agora estou totalmente recuperado, me sentindo muito bem para ajudar o clube nessa nova temporada que está para começar - finalizou.

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