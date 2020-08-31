Edson mostra otimismo com nova temporada pelo Naestved, na Dinamarca: 'Objetivo é retorno à elite'

Crédito: Edson tem sonho de levar Naestved para a primeira divisão da Dinamarca (Divulgação

A temporada para o Naestved começa nesta quinta-feira. A equipe do volante brasileiro Edson encara o Frederikssund IK, às 12h (de Brasília), pela Copa da Dinamarca. Na sexta-feira, será a vez da estreia na Segunda Divisão local, quando medirá forças com o Hilleroed.

Edson está confiante que o Naestved terá uma temporada de bastante êxito, principalmente na missão de retornar para a elite do futebol dinamarquês.

- A expectativa é a melhor possível. O grupo aqui está se empenhando bastante na pré-temporada, pois o objetivo nosso e retornar para a elite do futebol da Dinamarca. Infelizmente a temporada passada não foi muito boa, mas agora é passado. Estamos bastante focados em fazer um ótimo ano e alcançar nossos objetivos - afirmou.

Edson está na sua segunda temporada no Naestved. Apesar do primeiro ano na Dinamarca ter enfrentado muitos obstáculos, como lesão e o próprio rebaixamento do clube, o volante acredita que o processo o ajudou a estar mais preparado e adaptado ao futebol europeu.