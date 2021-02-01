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futebol

Edson Mardden fala sobre ano no CRB e foca em grande 2021

Goleiro está no clube desde 2019 e comentou sobre seu nível de atuação durante 2020 e disse estar focado para a nova temporada no clube...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 19:26

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 19:26

Crédito: Goleiro está no clube desde 2019 (Divulgação / CRB
Um dos principais nomes do CRB nos últimos anos, o goleiro Edson Mardden falou sobre o bom ano que teve com a camisa do clube em 2020. Segundo o jogador, ele se dedicou ao máximo para honrar as cores do Galo durante a época.
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- A última temporada foi muito boa para mim individualmente. Procurei fazer meu maximo para ajudar a equipe dentro e fora de campo. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo nestes últimos meses - disse.
VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOSegundo o arqueiro, sua meta é fazer uma grande temporada em 2021. Com 52 pontos, o clube terminou a Série B na décima posição.
- Vou trabalhar muito para que esse ano de 2021 seja especial para mim dentro e fora de campo. Estou muito focado em fazer uma grande temporada - falou.

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