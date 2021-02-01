Edson Mardden fala sobre ano no CRB e foca em grande 2021

Crédito: Goleiro está no clube desde 2019 (Divulgação / CRB

Um dos principais nomes do CRB nos últimos anos, o goleiro Edson Mardden falou sobre o bom ano que teve com a camisa do clube em 2020. Segundo o jogador, ele se dedicou ao máximo para honrar as cores do Galo durante a época.

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- A última temporada foi muito boa para mim individualmente. Procurei fazer meu maximo para ajudar a equipe dentro e fora de campo. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo nestes últimos meses - disse.

VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOSegundo o arqueiro, sua meta é fazer uma grande temporada em 2021. Com 52 pontos, o clube terminou a Série B na décima posição.