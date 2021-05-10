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futebol

Edson Mardden destaca empenho do CRB em busca de atingir os objetivos da temporada

Experiente goleiro da equipe alagoana exaltou desempenho dos jogadores em 2021 e cobra para que o ritmo não diminua até o final do ano...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 18:31

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 18:31
Crédito: Divulgação / CRB
No CRB há algumas temporadas, o goleiro Edson Mardden pediu ritmo forte do Galo nas próximas partidas deste ano. Segundo o jogador, a meta de todos é crescer de produção em 2021.- O elenco tem trabalhado muito para melhorar o rendimento em campo e os números na temporada. Vamos procurar ter um ritmo forte para alcançarmos nossos objetivos este ano de 2021 - disse o goleiro da equipe alagoana.
Segundo o arqueiro, o elenco tem tudo para fazer uma boa sequência neste ano e seguir competindo em alta intensidade até o final.- Temos totais condições de fazer uma boa sequência nestas próximas partidas da temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para que isso aconteça.

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