Edson Mardden destaca empenho do CRB em busca de atingir os objetivos da temporada

No CRB há algumas temporadas, o goleiro Edson Mardden pediu ritmo forte do Galo nas próximas partidas deste ano. Segundo o jogador, a meta de todos é crescer de produção em 2021.- O elenco tem trabalhado muito para melhorar o rendimento em campo e os números na temporada. Vamos procurar ter um ritmo forte para alcançarmos nossos objetivos este ano de 2021 - disse o goleiro da equipe alagoana.
Segundo o arqueiro, o elenco tem tudo para fazer uma boa sequência neste ano e seguir competindo em alta intensidade até o final.- Temos totais condições de fazer uma boa sequência nestas próximas partidas da temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para que isso aconteça.