Edson Mardden destaca empenho do CRB em busca de atingir os objetivos da temporada

No CRB há algumas temporadas, o goleiro Edson Mardden pediu ritmo forte do Galo nas próximas partidas deste ano. Segundo o jogador, a meta de todos é crescer de produção em 2021.- O elenco tem trabalhado muito para melhorar o rendimento em campo e os números na temporada. Vamos procurar ter um ritmo forte para alcançarmos nossos objetivos este ano de 2021 - disse o goleiro da equipe alagoana.