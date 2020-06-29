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Edson Carius sonha com artilharia do Brasil pelo Fortaleza

Atacante projeta o retorno do futebol e o quanto ele pode crescer pelo clube em 2020...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 18:59

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 18:59
Crédito: Divulgação/Fortaleza
Um dos principais nomes do ataque do Fortaleza nesta temporada e esperança de gols do clube em 2020, o atacante Edson Carius destacou o trabalho intenso que o elenco tricolor vem fazendo desde o reinício das atividades. Segundo o jogador, a meta de todos é continuar crescendo de produção nesta temporada.E MAIS:Corinthians realiza novos exames no elenco e tem quinto dia de avaliaçõesSarri, técnico da Juventus, começará a analisar Arthur e elogia PjanicZagueiro Bueno é apresentado, pede tempo de adaptação, mas confia em sucesso no Atlético-MG'Desde o reinício das atividades, estamos em um ritmo muito intenso. Os trabalhos online ajudaram muito neste sentido. O grupo já retornou em um nível bom, alto'.
O jogador ainda revelou o desejo de terminar a temporada em disputa com o status de artilheiro do Brasil.
'Tenho muita vontade de construir uma história no Fortaleza de gols e títulos. Vou trabalhar muito para honrar essa camisa sempre e, quem sabe, para ser o artilheiro do Brasil com a camisa tricolor este ano. Meu desejo é melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube nesta temporada'. E MAIS:

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