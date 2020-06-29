Edson Carius sonha com artilharia do Brasil pelo Fortaleza

Um dos principais nomes do ataque do Fortaleza nesta temporada e esperança de gols do clube em 2020, o atacante Edson Carius destacou o trabalho intenso que o elenco tricolor vem fazendo desde o reinício das atividades. Segundo o jogador, a meta de todos é continuar crescendo de produção nesta temporada.E MAIS:Corinthians realiza novos exames no elenco e tem quinto dia de avaliaçõesSarri, técnico da Juventus, começará a analisar Arthur e elogia PjanicZagueiro Bueno é apresentado, pede tempo de adaptação, mas confia em sucesso no Atlético-MG'Desde o reinício das atividades, estamos em um ritmo muito intenso. Os trabalhos online ajudaram muito neste sentido. O grupo já retornou em um nível bom, alto'.