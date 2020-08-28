Edson Cariús recebe proposta da Arábia e pode sair do Fortaleza

A semana do Fortaleza encerra com uma notícia preocupante para o técnico Rogério Ceni. O atacante Edson Cariús recebeu uma oferta do futebol árabe e pode deixar o Fortaleza nos próximos dias.De acordo com as primeiras informações, caso o Fortaleza aceite a proposta, o clube teria que liberar o centroavante em outubro. O contrato é válido até metade de 2021.
Internamente, o técnico Rogério Ceni liga o sinal de alerta para a perda do jogador, que tem marcado presença nos jogos do Leão. Além disso, por conta da dificuldade de contratar, a peça não seria reposta de maneira imediata.
Desde a sua chegada ao Fortaleza com a indicação de Ceni, Edson Cariús já anotou quatro gols.