Edson Cariús recebe proposta da Arábia e pode sair do Fortaleza

A semana do Fortaleza encerra com uma notícia preocupante para o técnico Rogério Ceni. O atacante Edson Cariús recebeu uma oferta do futebol árabe e pode deixar o Fortaleza nos próximos dias.De acordo com as primeiras informações, caso o Fortaleza aceite a proposta, o clube teria que liberar o centroavante em outubro. O contrato é válido até metade de 2021.