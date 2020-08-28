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futebol

Edson Cariús recebe proposta da Arábia e pode sair do Fortaleza

Atacante foi procurado pelo clube do exterior e pode acertar a sua transferência no começo de setembro...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 16:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 16:34
Crédito: Divulgação/Fortaleza
A semana do Fortaleza encerra com uma notícia preocupante para o técnico Rogério Ceni. O atacante Edson Cariús recebeu uma oferta do futebol árabe e pode deixar o Fortaleza nos próximos dias.De acordo com as primeiras informações, caso o Fortaleza aceite a proposta, o clube teria que liberar o centroavante em outubro. O contrato é válido até metade de 2021.
Internamente, o técnico Rogério Ceni liga o sinal de alerta para a perda do jogador, que tem marcado presença nos jogos do Leão. Além disso, por conta da dificuldade de contratar, a peça não seria reposta de maneira imediata.
Desde a sua chegada ao Fortaleza com a indicação de Ceni, Edson Cariús já anotou quatro gols.

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