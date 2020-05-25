Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Edson Cariús foca em segundo semestre no Fortaleza com gols e títulos

Atacante reconhece que sente "saudade dos gramados" sem deixar de mencionar que retorno precisa ocorrer "com toda a segurança possível"...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2020 às 15:52

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 15:52

Crédito: Divulgação/Fortaleza
Uma das esperanças de gols do Fortaleza em 2020, o atacante Edson Cariús revelou saudades dos gramados em meio a paralisação das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus.
Segundo o jogador, seu desejo é voltar a campo para atuar com a camisa do Tricolor neste ano o mais rápido possível. Contudo, sem deixar de considerar que esse retorno precisa ocorrer somente quando as condições de segurança sanitária forem favoráveis:
- Estamos com saudades dos jogos, sem dúvidas. Queremos voltar a atuar o quando antes, claro que com toda segurança possível para todos os envolvidos no espetáculo. Tenho certeza que retornaremos a campo nas próximas semanas. Essa é a nossa torcida.
O atacante ainda falou sobre o desejo de conquistar o Nordestão e o estadual antes do início do Brasileirão.
- Vamos com tudo para encerrarmos o Nordestão e o Campeonato Cearense com os títulos das duas competições antes do início da Série A. Vencer as duas disputas será importante para dar motivação e confiança ao grupo - acrescentou o avante que acumula três gols em 10 jogos pelo Leão do Pici desde a sia chegada.E MAIS:Osvaldo brinca com Rogério Ceni através da rede socialLeão promove ação para aumentar o número de sócios-torcedoresQuem foi o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro nos anos 90?Com meme 'ClodoCoach' em campanha, Fortaleza arrecada R$ 400 mil E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados