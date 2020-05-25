Edson Cariús foca em segundo semestre no Fortaleza com gols e títulos

Crédito: Divulgação/Fortaleza

Uma das esperanças de gols do Fortaleza em 2020, o atacante Edson Cariús revelou saudades dos gramados em meio a paralisação das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o jogador, seu desejo é voltar a campo para atuar com a camisa do Tricolor neste ano o mais rápido possível. Contudo, sem deixar de considerar que esse retorno precisa ocorrer somente quando as condições de segurança sanitária forem favoráveis:

- Estamos com saudades dos jogos, sem dúvidas. Queremos voltar a atuar o quando antes, claro que com toda segurança possível para todos os envolvidos no espetáculo. Tenho certeza que retornaremos a campo nas próximas semanas. Essa é a nossa torcida.

O atacante ainda falou sobre o desejo de conquistar o Nordestão e o estadual antes do início do Brasileirão.