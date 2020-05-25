Edson Cariús foca em segundo semestre no Fortaleza com gols e títulos

Uma das esperanças de gols do Fortaleza em 2020, o atacante Edson Cariús revelou saudades dos gramados em meio a paralisação das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus.
Segundo o jogador, seu desejo é voltar a campo para atuar com a camisa do Tricolor neste ano o mais rápido possível. Contudo, sem deixar de considerar que esse retorno precisa ocorrer somente quando as condições de segurança sanitária forem favoráveis:
- Estamos com saudades dos jogos, sem dúvidas. Queremos voltar a atuar o quando antes, claro que com toda segurança possível para todos os envolvidos no espetáculo. Tenho certeza que retornaremos a campo nas próximas semanas. Essa é a nossa torcida.
O atacante ainda falou sobre o desejo de conquistar o Nordestão e o estadual antes do início do Brasileirão.
- Vamos com tudo para encerrarmos o Nordestão e o Campeonato Cearense com os títulos das duas competições antes do início da Série A. Vencer as duas disputas será importante para dar motivação e confiança ao grupo - acrescentou o avante que acumula três gols em 10 jogos pelo Leão do Pici desde a sia chegada.E MAIS:Osvaldo brinca com Rogério Ceni através da rede socialLeão promove ação para aumentar o número de sócios-torcedoresQuem foi o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro nos anos 90?Com meme 'ClodoCoach' em campanha, Fortaleza arrecada R$ 400 mil E MAIS: