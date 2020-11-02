Edson Cariús comemora chegada ao Al Jabalain, da Arábia Saudita

Crédito: Edson Cariús é a nova esperança de gols para o Al Jabalain (Divulgação

O atacante Edson Cariús foi apresentado pelo Al Jabalain, da Arábia Saudita. Emprestado pelo Fortaleza, o jogador teve Covid-19 e por isso demorou para chegar a sua nova equipe. Essa é a primeira vez que Cariús defenderá um time fora do Brasil. O atleta está feliz com a oportunidade e agradeceu seu ex-treinador.

- Estou muito feliz em poder jogar fora do Brasil, em um país como a Arábia, para mim é muito gratificante. Primeiramente agradeço a Deus pela a oportunidade e a toda minha família que sempre me apoiou. Também agradeço ao professor Raimundinho, que sempre me apoiou e me deu toda força dentro do futebol, para que eu não desistisse, então sou muito grato a essa pessoa que hoje tenho como um pai para mim - disse.

Na atual temporada, defendendo o Fortaleza, Edson Cariús participou de 16 jogos e marcou quatro gols, sendo um dos artilheiros do time. O contrato do atacante com a equipe saudita vai até junho de 2021. Cariús espera marcar gols e ajudar sua equipe a conseguir o acesso.