Edson Cariús comemora boa fase pelo Ferroviário após mais um gol

Na noite da última segunda-feira (24), o Ferroviário visitou o Pacajus, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Cearense. O Tubarão da Barra goleou por 4 a 1, e segue invicto na disputa do certame estadual. O primeiro gol do jogo foi marcado pelo atacante Edson Cariús, artilheiro do Ferrão na competição, com 4 gols feitos em 6 jogos disputados.- Apesar do resultado elástico, foi um jogo muito duro. Encontramos muitas dificuldades no primeiro tempo, o time do Pacajus é qualificado e dificultou bastante a nossa vitória. Fico muito feliz pelos gols, isso é importante para qualquer atacante e traz muita confiança para a sequência de jogos. Espero continuar marcando e ajudando o Ferroviário - disse.

Após seis rodadas disputadas, o Ferroviário soma 12 pontos ganhos. O Ferrão é o vice-líder da competição e no momento garantiria vaga direta nas semifinais do Campeonato Cearense. Na próxima quinta-feira (27), o Ferroviário enfrenta o Crato, em partida válida pela 7ª rodada.- A expectativa é de que possamos fazer novamente uma grande partida. Sabemos que não será um jogo fácil, apesar do Crato ser o último colocado, eles têm feito jogos duros e trazido dificuldades aos seus adversários. Realizamos uma longa sequência de jogos, isso traz um cansaço muito grande, mas temos que passar por esses obstáculos, para que possamos conquistar os nossos objetivos - afirmou Cariús