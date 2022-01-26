Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Edson Cariús comemora boa fase pelo Ferroviário após mais um gol

Atacante marcou sobre o Pacajus em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Cearense...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 19:52

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 19:52

Na noite da última segunda-feira (24), o Ferroviário visitou o Pacajus, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Cearense. O Tubarão da Barra goleou por 4 a 1, e segue invicto na disputa do certame estadual. O primeiro gol do jogo foi marcado pelo atacante Edson Cariús, artilheiro do Ferrão na competição, com 4 gols feitos em 6 jogos disputados.- Apesar do resultado elástico, foi um jogo muito duro. Encontramos muitas dificuldades no primeiro tempo, o time do Pacajus é qualificado e dificultou bastante a nossa vitória. Fico muito feliz pelos gols, isso é importante para qualquer atacante e traz muita confiança para a sequência de jogos. Espero continuar marcando e ajudando o Ferroviário - disse.
Após seis rodadas disputadas, o Ferroviário soma 12 pontos ganhos. O Ferrão é o vice-líder da competição e no momento garantiria vaga direta nas semifinais do Campeonato Cearense. Na próxima quinta-feira (27), o Ferroviário enfrenta o Crato, em partida válida pela 7ª rodada.- A expectativa é de que possamos fazer novamente uma grande partida. Sabemos que não será um jogo fácil, apesar do Crato ser o último colocado, eles têm feito jogos duros e trazido dificuldades aos seus adversários. Realizamos uma longa sequência de jogos, isso traz um cansaço muito grande, mas temos que passar por esses obstáculos, para que possamos conquistar os nossos objetivos - afirmou Cariús
Crédito: Foto:DéboraQueiroz/Ferroviário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já
Imagem de destaque
Netflix: lançamentos da semana entre 13 e 19 de abril de 2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados