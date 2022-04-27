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futebol

Edson Cariús comemora artilharia do Campeonato Cearense 2022

Atacante do Ferroviário também comentou sobre a disputa da Série C pelo clube e a dificuldade do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 19:54

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 19:54

Com o fim do Campeonato Cearense no último domingo (24), a artilharia do estadual ficou com Edson Cariús, atacante de destaque do Ferroviário e que ficou no topo dos marcadores de gols pela segunda vez na competição, sendo a primeira em 2019 e anotando nove gols nas duas vezes que foi o maior goleador do torneio, chegando até as semifinais na atual edição.- Fico muito feliz pela artilharia, isso é muito importante para qualquer atacante e não é diferente para mim. Tinham outros grandes atacantes na disputa e poder sair com o maior número de gols me deixa bastante satisfeito com a minha atuação. Os méritos eu divido com os meus companheiros, pois, sem eles, eu não teria conseguido alcançar a artilharia da competição.
Com foco agora na Série C do Brasileirão, o atacante projetou como será a disputa pelo acesso rumo à Série B após a primeira vitória na competição nacional para cima do Atlético-CE, rival de estado do Ferroviário.- A Série C é um campeonato muito difícil, tem equipes qualificadas e sabemos que vamos encontrar grandes dificuldades. Temos trabalhado bastante, conseguimos uma vitória importante contra um rival aqui do estado que nos trouxe um pouco mais de confiança para a sequência de jogos que teremos
Crédito: Foto:LenilsonSantos/Ferroviário

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