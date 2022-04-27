Edson Cariús comemora artilharia do Campeonato Cearense 2022

Com o fim do Campeonato Cearense no último domingo (24), a artilharia do estadual ficou com Edson Cariús, atacante de destaque do Ferroviário e que ficou no topo dos marcadores de gols pela segunda vez na competição, sendo a primeira em 2019 e anotando nove gols nas duas vezes que foi o maior goleador do torneio, chegando até as semifinais na atual edição.- Fico muito feliz pela artilharia, isso é muito importante para qualquer atacante e não é diferente para mim. Tinham outros grandes atacantes na disputa e poder sair com o maior número de gols me deixa bastante satisfeito com a minha atuação. Os méritos eu divido com os meus companheiros, pois, sem eles, eu não teria conseguido alcançar a artilharia da competição.