Edson Cariús celebra reestreia com vitória e liderança do Ferroviário na Série C do Campeonato Brasileiro

Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Na noite do domingo (18), o Ferroviário venceu o Manaus por 1 a 0 e assumiu a liderança do grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe cearense chegou aos 14 pontos, um a mais do que o vice-líder, Tombense-MG.

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Além da vitória, a partida ficou marcada pela reestreia do atacante Edson Cariús com a camisa do Ferrão. O centroavante falou um pouco sobre o sentimento de poder voltar a atuar pela equipe e a importância da vitória.

- Uma sensação de felicidade em poder voltar a vestir a camisa do Ferroviário. Eu tenho uma identificação muito grande com o clube e com toda a torcida, então estou muito feliz com essa volta. Graças a Deus conseguimos uma vitória muito importante dentro de casa, que nos coloca na liderança, isso traz muita moral e confiança para todo o grupo. - disse.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃOApós deixar o Remo, Edson Cariús passou quase duas semanas fora dos campos, deixando assim o seu ritmo de jogo um pouco abaixo do ideal.

Titular diante do Manaus, o atacante garantiu que se sentiu bem em campo, porém acredita que ainda vai evoluir fisicamente.