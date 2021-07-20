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Edson Cariús celebra reestreia com vitória e liderança do Ferroviário na Série C do Campeonato Brasileiro

O atacante comentou sobre a sensação de voltar e ajudar o Tubarão da Barra, e falou sobre a evolução da sua forma física...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 20:18

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 20:18
Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário
Na noite do domingo (18), o Ferroviário venceu o Manaus por 1 a 0 e assumiu a liderança do grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe cearense chegou aos 14 pontos, um a mais do que o vice-líder, Tombense-MG.
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Além da vitória, a partida ficou marcada pela reestreia do atacante Edson Cariús com a camisa do Ferrão. O centroavante falou um pouco sobre o sentimento de poder voltar a atuar pela equipe e a importância da vitória.
- Uma sensação de felicidade em poder voltar a vestir a camisa do Ferroviário. Eu tenho uma identificação muito grande com o clube e com toda a torcida, então estou muito feliz com essa volta. Graças a Deus conseguimos uma vitória muito importante dentro de casa, que nos coloca na liderança, isso traz muita moral e confiança para todo o grupo. - disse.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃOApós deixar o Remo, Edson Cariús passou quase duas semanas fora dos campos, deixando assim o seu ritmo de jogo um pouco abaixo do ideal.
Titular diante do Manaus, o atacante garantiu que se sentiu bem em campo, porém acredita que ainda vai evoluir fisicamente.
- Me senti muito bem em campo, apesar de não vir atuando muito. Ainda sinto um pouco de falta de ritmo de jogo, mas isso a gente vai conquistando com os jogos. Vou seguir trabalhando firme, para me colocar em um ótimo nível e poder ajudar o Ferroviário dentro de campo a conquistar os seus objetivos. - concluiu.

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