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Edson Cariús celebra primeiro gol na volta ao Ferroviário e projeta duelo contra o Manaus na Série C

O atacante marcou um dos gols do Ferrão na goleada contra o Paysandu...
LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 19:23

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 19:23

Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário
Na segunda-feira (13), o Ferroviário goleou o Paysandu, por 5 a 1, e quebrou uma sequência sem vitórias na Série C do Campeonato Brasileiro. Um dos gols do Ferrão foi marcado pelo atacante Edson Cariús, o primeiro dele na volta a equipe cearense. Cariús celebrou o seu primeiro gol na terceira divisão nacional.
Saiba por onde andam 15 jogadores premiados que andam “sumidos”- Fazer gols é sempre bom e traz muita confiança. Já estava um pouco incomodado pelo fato de não ter feito gol, eu sempre me cobro muito. Foi um alívio enorme marcar esse gol que ajudou a nossa equipe a conquistar os três, que era o mais importante. - disse.
Com a vitória, o Ferroviário encostou de vez no grupo dos quatro primeiros. O Tubarão da Barra chegou aos 23 pontos, mesma pontuação do Botafogo-PB, primeira equipe dentro do G4 do Grupo A.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃO
Na domingo (19), às 16h, o Ferroviário enfrentará mais um concorrente direto, o Manaus, fora de casa. Edson Cariús destacou a importância da vitória sobre o Paysandu e projetou a partida contra o Manaus.
- Essa vitória sobre o Paysandu traz uma moral extra para a nossa equipe. Vamos ter uma semana de trabalho um pouco mais tranquila e vai ser importante para a nossa preparação. O Manaus é o líder do nosso grupo, então sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mais uma decisão. A nossa expectativa é chegar lá e buscar o resultado positivo. - concluiu.

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