Edson Cariús celebra primeiro gol na volta ao Ferroviário e projeta duelo contra o Manaus na Série C

Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Na segunda-feira (13), o Ferroviário goleou o Paysandu, por 5 a 1, e quebrou uma sequência sem vitórias na Série C do Campeonato Brasileiro. Um dos gols do Ferrão foi marcado pelo atacante Edson Cariús, o primeiro dele na volta a equipe cearense. Cariús celebrou o seu primeiro gol na terceira divisão nacional.

Saiba por onde andam 15 jogadores premiados que andam “sumidos”- Fazer gols é sempre bom e traz muita confiança. Já estava um pouco incomodado pelo fato de não ter feito gol, eu sempre me cobro muito. Foi um alívio enorme marcar esse gol que ajudou a nossa equipe a conquistar os três, que era o mais importante. - disse.

Com a vitória, o Ferroviário encostou de vez no grupo dos quatro primeiros. O Tubarão da Barra chegou aos 23 pontos, mesma pontuação do Botafogo-PB, primeira equipe dentro do G4 do Grupo A.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃO

Na domingo (19), às 16h, o Ferroviário enfrentará mais um concorrente direto, o Manaus, fora de casa. Edson Cariús destacou a importância da vitória sobre o Paysandu e projetou a partida contra o Manaus.