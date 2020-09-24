Edouard Mendy é oficializado como novo goleiro do Chelsea por 5 anos

Crédito: Mendy assinou contrato por cinco temporadas com o Chelsea (Divulgação/Rennes

O Chelsea oficializou a contratação do goleiro Edouard Mendy em suas redes sociais e confirmou a assinatura do contrato por cinco temporadas. O francês chega para compor o setor que conta com Kepa Arrizabalaga, muito criticado por suas atuações fracas, e Willy Caballero, arqueiro veterano, mas também muito contestado.

Em suas primeiras palavras, o jogador de 28 anos mostra que tex expectativas por trabalhar no Chelsea sob comando do técnico Frank Lampard.

- Estou muito feliz por ter assinado com o Chelsea. É um sonho para mim fazer parte desse elenco, trabalhar com Lampard e com toda a comissão técnica. Estou ansioso para encontrar meus companheiros de time e mal posso esperar para começar.