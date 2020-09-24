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futebol

Edouard Mendy é oficializado como novo goleiro do Chelsea por 5 anos

Jogador de 28 anos estava no Rennes e ajudou o clube francês a conquistar vaga na Liga dos Campeões. Petr Cech teve trabalho destacado na contratação de Mendy...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 09:05

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 09:05
Crédito: Mendy assinou contrato por cinco temporadas com o Chelsea (Divulgação/Rennes
O Chelsea oficializou a contratação do goleiro Edouard Mendy em suas redes sociais e confirmou a assinatura do contrato por cinco temporadas. O francês chega para compor o setor que conta com Kepa Arrizabalaga, muito criticado por suas atuações fracas, e Willy Caballero, arqueiro veterano, mas também muito contestado.
Em suas primeiras palavras, o jogador de 28 anos mostra que tex expectativas por trabalhar no Chelsea sob comando do técnico Frank Lampard.
- Estou muito feliz por ter assinado com o Chelsea. É um sonho para mim fazer parte desse elenco, trabalhar com Lampard e com toda a comissão técnica. Estou ansioso para encontrar meus companheiros de time e mal posso esperar para começar.
Tanto Lampard quanto Marina Granovskaia, dirigente dos Blues, elogiaram o trabalho de Petr Cech de observação de Mendy até a sua contratação. O atleta atuou na última temporada com a camisa do Rennes e fez parte do histórico elenco que levou o clube francês para a Liga dos Campeões pela primeira vez.

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