Ednaldo Rodrigues promete modernizar futebol brasileiro e ajudar na criação da liga de clubes

Em suas primeiras palavras após ser eleito presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues também se mostrou atento a buscar melhorias no futebol nacional. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, na sede da entidade, logo após a Assembleia Geral, o ex-dirigente da Federação Bahiana afirmou.- Sabemos de todas as demandas do futebol brasileiro. Apenas como presidente eleito, como mandato pelos próximos quatro anos, seremos o instrumento para que a transformação do futebol brasileiro possa acontecer. E elas serão colocadas pelos clubes com as federações e por toda a sociedade, enquanto tudo onde estiver ao alcance da CBF, ela vai realizar para o futebol brasileiro - disse.

Em seguida, o dirigente destacou a maneira como o pleito transcorreu.

- Houve uma democracia plena. Pela primeira vez, tivemos todos os clubes da Série A, os 20 clubes. Dos 20 clubes da Série B, apenas um detalhe da Ponte Preta (o voto da Macaca foi invalidado) porque a procuração não estava com firma reconhecida. E das 27 federações, sendo que das 26, uma chegou atrasada, que foi a Alagoana. Aqui sempre vai haver compromissos com todas as demandas do futebol - disse.

Ednaldo também falou sobre a possibilidade de criação de uma liga de futebol organizada exclusivamente pelos clubes.

- A criação da liga você aborda com a liga. A partir do momento que a liga trouxer para CBF como vai ser a liga, quais são os detalhes dessa liga, desde que esteja dentro do ordenamento jurídico, desportivo, respeitando os calendários e regulamentos é totalmente permitida - garantiu.