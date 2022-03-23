Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ednaldo Rodrigues promete modernizar futebol brasileiro e ajudar na criação da liga de clubes
futebol

Ednaldo Rodrigues promete modernizar futebol brasileiro e ajudar na criação da liga de clubes

Recém-eleito presidente da CBF afirma que não se opõe aos clubes organizarem uma liga própria: 'Se respeitar calendários e regulamentos, é permitida'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2022 às 16:52

Publicado em 23 de Março de 2022 às 16:52

Em suas primeiras palavras após ser eleito presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues também se mostrou atento a buscar melhorias no futebol nacional. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, na sede da entidade, logo após a Assembleia Geral, o ex-dirigente da Federação Bahiana afirmou.- Sabemos de todas as demandas do futebol brasileiro. Apenas como presidente eleito, como mandato pelos próximos quatro anos, seremos o instrumento para que a transformação do futebol brasileiro possa acontecer. E elas serão colocadas pelos clubes com as federações e por toda a sociedade, enquanto tudo onde estiver ao alcance da CBF, ela vai realizar para o futebol brasileiro - disse.
Em seguida, o dirigente destacou a maneira como o pleito transcorreu.
- Houve uma democracia plena. Pela primeira vez, tivemos todos os clubes da Série A, os 20 clubes. Dos 20 clubes da Série B, apenas um detalhe da Ponte Preta (o voto da Macaca foi invalidado) porque a procuração não estava com firma reconhecida. E das 27 federações, sendo que das 26, uma chegou atrasada, que foi a Alagoana. Aqui sempre vai haver compromissos com todas as demandas do futebol - disse.
Ednaldo também falou sobre a possibilidade de criação de uma liga de futebol organizada exclusivamente pelos clubes.
- A criação da liga você aborda com a liga. A partir do momento que a liga trouxer para CBF como vai ser a liga, quais são os detalhes dessa liga, desde que esteja dentro do ordenamento jurídico, desportivo, respeitando os calendários e regulamentos é totalmente permitida - garantiu.
Crédito: 'Seremosoinstrumentoparaqueatransformaçãodofutebolbrasileiropossaacontecer',afirmou(Foto:LucasFigueiredo/CBF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados