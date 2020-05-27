Edmundo admite carinho pelo Figueirense: 'Namoro da maior idade'

Ídolo de Vasco e Palmeiras, Edmundo é um dos atacantes mais marcantes do futebol brasileiro. Em 2005, quando se aproximava da reta final da carreira, aceitou uma oferta do Figueirense e chegou ao Orlando Scarpelli cercado de desconfiança. Diante das dúvidas, ele mostrou qualidade e comandou o Figueira dentro de campo, fato que o tornou querido pela torcida do Furacão, que até hoje lembra seus feitos.
Em conversa com a rádio CBN, o eterno ‘Animal’, garantiu que o seu carinho pelo Figueirense continua mais vivo do que nunca.
‘Com certeza, o time que mais tenho afinidade depois de Vasco e Palmeiras é o Figueirense. Costumo dizer que o Vasco, onde nasci, é amor de mãe. O Palmeiras é como um casamento, que criamos o sentimento depois de crescer. Aquele namoro da maior idade foi o Figueirense. São coisas que ficam marcadas em nossa história. Tenho excelentes lembranças. Queria ver o Figueirense conquistando grandes títulos e acredito que isso vá acontecer’, afirmou.
Desempenho
Ao longo de 2005, Edmundo disputou 31 jogos pelo Figueirense e anotou 15 gols. Após a passagem por Santa Catarina, ele ainda vestiu as cores do Palmeiras e Vasco da Gama.