Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Edmundo admite carinho pelo Figueirense: 'Namoro da maior idade'

Em 2005 o atacante defendeu as cores do Figueira e marcou o seu nome no clube com bons números...
LanceNet

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 19:42

Crédito: Luiz Henrique/Figueirense
Ídolo de Vasco e Palmeiras, Edmundo é um dos atacantes mais marcantes do futebol brasileiro. Em 2005, quando se aproximava da reta final da carreira, aceitou uma oferta do Figueirense e chegou ao Orlando Scarpelli cercado de desconfiança.E MAIS:Leven Siano anuncia fim do acordo para Yaya Touré jogar no VascoBiglia afirma que deixará o Milan fazendo críticas ao clube italianoPedro Henrique reforça cautela do Corinthians para volta do futebolDiante das dúvidas, ele mostrou qualidade e comandou o Figueira dentro de campo, fato que o tornou querido pela torcida do Furacão, que até hoje lembra seus feitos.
Em conversa com a rádio CBN, o eterno ‘Animal’, garantiu que o seu carinho pelo Figueirense continua mais vivo do que nunca.
‘Com certeza, o time que mais tenho afinidade depois de Vasco e Palmeiras é o Figueirense. Costumo dizer que o Vasco, onde nasci, é amor de mãe. O Palmeiras é como um casamento, que criamos o sentimento depois de crescer. Aquele namoro da maior idade foi o Figueirense. São coisas que ficam marcadas em nossa história. Tenho excelentes lembranças. Queria ver o Figueirense conquistando grandes títulos e acredito que isso vá acontecer’, afirmou.
Desempenho
Ao longo de 2005, Edmundo disputou 31 jogos pelo Figueirense e anotou 15 gols. Após a passagem por Santa Catarina, ele ainda vestiu as cores do Palmeiras e Vasco da Gama.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados