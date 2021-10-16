Edmílson vibra com vitórias do Ska Brasil sobre o São Paulo na base: 'Histórico'

Crédito: Renato Costa

Este sábado (16) foi um dia histórico para o FC Ska Brasil. Fundado em 2019 pelo pentacampeão Edmílson Moraes, o clube de Santana de Parnaíba só conseguiu estrear no Paulista Sub-15 e Sub-17 somente em 2021. E já conseguiu vencer o São Paulo nas duas categorias, jogando em casa. O pentacampeão mundial Edmílson, fundador e presidente do clube, e revelado pelo São Paulo, comemorou os resultados.

- Para nós é um orgulho muito grande enfrentar de igual para igual um time como o São Paulo, que eu conheço muito bem e sei da estrutura e investimento que envolve um clube grande assim. Este é um daqueles momentos que ficam marcados e é histórico para o Ska Brasil - afirmou. Edmílson também projetou os próximos passos do time de Santana de Parnaíba, caçula no futebol paulista.