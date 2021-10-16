Edmílson vibra com vitórias do Ska Brasil sobre o São Paulo na base: 'Histórico'

Este sábado (16) foi um dia histórico para o FC Ska Brasil. Fundado em 2019 pelo pentacampeão Edmílson Moraes, o clube de Santana de Parnaíba só conseguiu estrear no Paulista Sub-15 e Sub-17 somente em 2021. E já conseguiu vencer o São Paulo nas duas categorias, jogando em casa. O pentacampeão mundial Edmílson, fundador e presidente do clube, e revelado pelo São Paulo, comemorou os resultados.
- Para nós é um orgulho muito grande enfrentar de igual para igual um time como o São Paulo, que eu conheço muito bem e sei da estrutura e investimento que envolve um clube grande assim. Este é um daqueles momentos que ficam marcados e é histórico para o Ska Brasil - afirmou. Edmílson também projetou os próximos passos do time de Santana de Parnaíba, caçula no futebol paulista.
- Não ganhamos nada ainda, mas a performance e evolução das nossas equipes tem sido muito boas e vencer um time grande pela primeira vez é resultado do nosso trabalho que ainda está só começando - finalizou. Vale lembrar que o Ska venceu o São Paulo sub-15 por 2 a 1 o também no sub-17, desta vez por 3 a 2, de virada. Na primeira categoria, o Ska Brasil tem 24 pontos e se igualou ao São Paulo, que lidera o grupo 5 pelos critérios de desempate. Já nos garotos mais velhos, o time chegou aos 13 pontos e subiu para a terceira posição, se mantendo vivo na busca por uma vaga.