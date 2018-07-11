Edinho garante que Desportiva está no caminho certo para a Copa ES

A Desportiva Ferroviária fez seu primeiro teste visando a Copa Espírito Santo. Na última segunda-feira (09), venceu um jogo-treino diante do Sport por 2 a 1, com gols do lateral Sorriso e do zagueiro Olioza. Para o meia Edinho, a atividade foi proveitosa para executar as jogadas e fazer as movimentações ofensiva e defensiva.

Edinho, meia-atacante da Desportiva Crédito: Desportiva/Divulgação

independente do resultado de 2 a 1, mais importante de aproveito que podemos tirar desse jogo-treino foi a movimentação tanto ofensiva, quanto defensiva, as jogadas que podemos fazer que em pouco tempo de trabalho nós procuramos executar elas, afirmou o jogador.

Para Edinho, a equipe ainda não tem condições de atuar 90 minutos, mas está no caminho certo. Ainda não temos condições de jogar 90 minutos, até pela semana que foi puxada onde os treinamentos foram visados o condicionamento físico do que no tático, mas estamos no caminho certo e aos poucos vamos melhorando no condicionamento físico, disse ele, que vestirá a camisa grená pela terceira vez na carreira (2016, 2017 e 2018).