Edinho garante que Desportiva está no caminho certo para a Copa ES

A Desportiva Ferroviária fez seu primeiro teste visando a Copa Espírito Santo. Na última segunda-feira (09), venceu um jogo-treino diante do Sport por 2 a 1, com gols do lateral Sorriso e do zagueiro Olioza. Para o meia Edinho, a atividade foi proveitosa para executar as jogadas e fazer as movimentações ofensiva e defensiva.
independente do resultado de 2 a 1, mais importante de aproveito que podemos tirar desse jogo-treino foi a movimentação tanto ofensiva, quanto defensiva, as jogadas que podemos fazer que em pouco tempo de trabalho nós procuramos executar elas, afirmou o jogador.
Para Edinho, a equipe ainda não tem condições de atuar 90 minutos, mas está no caminho certo. Ainda não temos condições de jogar 90 minutos, até pela semana que foi puxada onde os treinamentos foram visados o condicionamento físico do que no tático, mas estamos no caminho certo e aos poucos vamos melhorando no condicionamento físico, disse ele, que vestirá a camisa grená pela terceira vez na carreira (2016, 2017 e 2018).
A Desportiva estreia na Copa Espírito Santo no dia 21, contra o Tupy, às 15 horas, no Engenheiro Araripe.