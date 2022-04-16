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futebol

Edílson se irrita com início ruim do Grêmio na Série B

Em reestreia, lateral-direito frisou: "A gente acabou de ser campeão gaúcho, mas passou"...
LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2022 às 19:18

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 19:18

Retornando ao Grêmio em contexto bem distinto da sua primeira passagem repleta de glórias, o lateral-direito Edílson não hesitou em demonstrar sua insatisfação com o revés por 1 a 0 da última sexta-feira (16), diante da Chapecoense, na sua reestreia pelo clube.>Prêmio aponta as maiores joias do futebol mundial; confira os nomesPara o experiente lateral, o elenco pode reconhecer a importância que teve a conquista do Campeonato Gaúcho, mas precisa se desvincular mentalmente do título para se concentrar nos próximos compromissos da equipe na Série B do Brasileirão.
Além disso, Edílson também afirmou que é necessário um maior grau de consciência por parte do Imortal no sentido de encontrar mais soluções ofensivas para "quebrar" as linhas dos oponentes que forem atuar contra o Imortal, na Arena, mais fechados.
- Estamos no início de campeonato, primeiro jogo em casa. Para ter o acesso e, de repente brigar pelo título, temos de ter o fator de campo muito bom. A gente acabou de ser campeão gaúcho, mas passou. Temos de virar a chave e focar na Série B - pediu Edílson, agregando:
- Temos de entender que a maioria dos adversários irão jogar fechados aqui. Temos que encontrar soluções para que no próximo jogo, contra o Guarani, possamos vencer. É muito complicado, ninguém gosta de perder.
Crédito: JogadorhaviafeitoseuúltimojogopeloTricolorem2017(LucasUebel/GrêmioFBPA

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