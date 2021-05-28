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futebol

Edílson é o artilheiro do Avaí na temporada 2021

Com três gols na conta, o lateral-direito tem um início de temporada positivo na Ressacada...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 17:10

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 17:10
Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Um dos favoritos ao acesso na Série B é o Avaí. Dirigido por Claudinei Oliveira, o Leão chega embalado pelo título catarinense e sonha com voos mais altos ao longo do segundo semestre.
+ Brasileirão 2021 na área! Saiba como cada time chega para a competição
Com um elenco mesclado entre jovens e experientes, o Avaí tem um grupo solidário e operário, que esperam iniciar o torneio nacional com o pé direito.
Lateral-Artilheiro
A prova da mescla de tarefas dentro de campo está na lista dos artilheiros do ano. No auge dos 34 anos, Edílson, o lateral-direito, é o artilheiro da equipe com três gols marcados, todos no catarinense.
No total, o Avaí disputou 19 partidas na temporada e anotou 20 gols. A média da equipe é 1,05 gol por jogo.

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