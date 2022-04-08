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futebol

Edilson desfalca o Grêmio na estreia da Série B

Jogador cumpre suspensão da época de Avaí e não encara a Ponte Preta...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 15:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 15:03
Uma das novidades do Grêmio para a Série B é o lateral-direito Edilson, que estava sem clube e voltou ao Tricolor para recolocar o time na elite do futebol nacional.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Porém, a sua partida de reestreia não será no fim de semana, já que ele cumpre suspensão por conta da última passagem no Avaí.
Na temporada passada, em jogo pela 24ª rodada, quando o Leão encarou o Remo, Edilson foi expulso por chutar uma bola contra o banco de reservas e xingar a arbitragem.
O atleta levou o cartão vermelho e pouco depois foi suspenso pelo STJD por dois jogos. Como ele só cumpriu a suspensão automática, o jogo do Tribunal será pago neste sábado.
Crédito: LucasUebel/Grêmio

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