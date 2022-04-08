Edilson desfalca o Grêmio na estreia da Série B

Uma das novidades do Grêmio para a Série B é o lateral-direito Edilson, que estava sem clube e voltou ao Tricolor para recolocar o time na elite do futebol nacional.

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Porém, a sua partida de reestreia não será no fim de semana, já que ele cumpre suspensão por conta da última passagem no Avaí.

Na temporada passada, em jogo pela 24ª rodada, quando o Leão encarou o Remo, Edilson foi expulso por chutar uma bola contra o banco de reservas e xingar a arbitragem.

O atleta levou o cartão vermelho e pouco depois foi suspenso pelo STJD por dois jogos. Como ele só cumpriu a suspensão automática, o jogo do Tribunal será pago neste sábado.