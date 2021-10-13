Edílson 'comemora' período sem jogos do Avaí

Crédito: Edílson é uma das apostas do Avaí (Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Após um longo período de descanso, o Avaí retorna aos gramados neste fim de semana e mede forças contra o Confiança, fora de casa.

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Dentro do elenco, o lateral Edilson, um dos mais experientes, comemorou o momento sem jogos para que seus companheiros pudessem aprimorar a forma física.

‘Reta final, poucos jogos, todos muito difíceis. Foi bom ter essa semana de recuperação, nós vimos de vários jogos desgastantes, e agora está dando para trabalhar um pouco mais e nos recuperar. É importante para essa sequência que nós vamos ter’, declarou ao site oficial.