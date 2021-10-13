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Edílson 'comemora' período sem jogos do Avaí

Lateral-direito é uma das apostas do Leão para a reta final da temporada 2021...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 17:38

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 17:38

Crédito: Edílson é uma das apostas do Avaí (Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Após um longo período de descanso, o Avaí retorna aos gramados neste fim de semana e mede forças contra o Confiança, fora de casa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Dentro do elenco, o lateral Edilson, um dos mais experientes, comemorou o momento sem jogos para que seus companheiros pudessem aprimorar a forma física.
‘Reta final, poucos jogos, todos muito difíceis. Foi bom ter essa semana de recuperação, nós vimos de vários jogos desgastantes, e agora está dando para trabalhar um pouco mais e nos recuperar. É importante para essa sequência que nós vamos ter’, declarou ao site oficial.
Após 29 jogos disputados, o Leão está com 50 pontos e aparece na 3ª colocação da Série B.

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