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futebol

EdgarDay: Atacante ex-Vasco e São Paulo é homenageado por clube na Coreia do Sul

Destaque nas últimas partidas, ídolo brasileiro do Daegu FC foi atração de partida na K-League
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LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2021 às 19:41

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 19:41

Crédito: Divulgação / Daegu FC
#NeyDay ou #ViniDay? Neste fim de semana, outro brasileiro ganhou um dia só dele. Na Coreia do Sul, em partida válida pela K-League, o atacante Edgar foi homenageado com diversas ações promovidas pelo clube na vitória de 3x0 sobre o Incheon United.
Veja a tabela de La Liga e a briga pelo título espanholNo #EdgarDay, os torcedores que compareceram a partida receberam pins, posters do atleta e ele pode escolher a música preferida no intervalo da partida. Há 3 anos no país, o jogador tem 46 gols com a camisa do Daegu FC e foi responsável pelo gol do título da Copa da Coreia de 2018.
- É um momento especial pois mostra como o meu trabalho vem sendo bem feito nesse período. Passei por muitos clubes na minha carreira, mas o Daegu FC é minha casa. Minha família se sente bem na Coreia, tenho um carinho enorme pelos torcedores e espero continuar retribuindo tudo isso dentro de campo. Essa vitória nos coloca em condições de brigar pelas primeiras colocações’ - destaca Edgar.
Com o resultado de hoje, o Daegu chegou a 5ª vitória seguida, alcançou a 3ª colocação do campeonato e entrou na briga pelo título. A vitória teve gols de Kim Jin-Hyeok, Oh Hoo-Sung e do meia-atacante brasileiro Cesinha.

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