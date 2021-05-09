EdgarDay: Atacante ex-Vasco e São Paulo é homenageado por clube na Coreia do Sul

Crédito: Divulgação / Daegu FC

#NeyDay ou #ViniDay? Neste fim de semana, outro brasileiro ganhou um dia só dele. Na Coreia do Sul, em partida válida pela K-League, o atacante Edgar foi homenageado com diversas ações promovidas pelo clube na vitória de 3x0 sobre o Incheon United.

Veja a tabela de La Liga e a briga pelo título espanholNo #EdgarDay, os torcedores que compareceram a partida receberam pins, posters do atleta e ele pode escolher a música preferida no intervalo da partida. Há 3 anos no país, o jogador tem 46 gols com a camisa do Daegu FC e foi responsável pelo gol do título da Copa da Coreia de 2018.

- É um momento especial pois mostra como o meu trabalho vem sendo bem feito nesse período. Passei por muitos clubes na minha carreira, mas o Daegu FC é minha casa. Minha família se sente bem na Coreia, tenho um carinho enorme pelos torcedores e espero continuar retribuindo tudo isso dentro de campo. Essa vitória nos coloca em condições de brigar pelas primeiras colocações’ - destaca Edgar.