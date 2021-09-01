Ederson vibra com novo contrato até 2026 no Manchester City

Ederson, goleiro do Manchester City e da Seleção Brasileira, assinou mais um contrato com a equipe inglesa. O jogador, que chegou na equipe inglesa em 2017, é peça chave no time de Pep Guardiola, e acertou a sua renovação com os Cityzens até 2026.
Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 15:20
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