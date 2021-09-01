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futebol

Ederson vibra com novo contrato até 2026 no Manchester City

Confira uma entrevista com Ederson sobre seu novo contrato com o Manchester City, que agora vai até 2026 com o clube inglês
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Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 15:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 15:20
Ederson, goleiro do Manchester City e da Seleção Brasileira, assinou mais um contrato com a equipe inglesa. O jogador, que chegou na equipe inglesa em 2017, é peça chave no time de Pep Guardiola, e acertou a sua renovação com os Cityzens até 2026.

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