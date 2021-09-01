Ederson renova contrato com o Manchester City até 2026

Ederson, goleiro da Seleção Brasileira, renovou seu contrato com o Manchester City até 2026. O atleta, que chegou ao clube inglês em 2017, após se destacar no Benfica, é tratado como peça chave na equipe de Pep Guardiola e revelou que a decisão de renovar não foi nada difícil.- Foi uma decisão fácil, não há outro lugar onde eu queira estar. Fazer parte de um dos melhores elencos do mundo e competir por títulos ano após ano é o que todo jogador quer. Temos um treinador extraordinário. Trabalhar ao seu lado tem sido uma das melhores experiências da minha carreira e sou um atleta melhor por isso.
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Txiki Berigistain, diretor de futebol do Manchester City, também comentou a renovação de contrato do brasileiro e exaltou Ederson.
- Ederson é um dos melhores goleiros do mundo. Ele se encaixa perfeitamente na nossa filosofia e sua habilidade com os pés o torna fundamental para o nosso estilo de jogo. Desde que ele chegou, ele adicionou uma nova dimensão ao nosso modelo e tem sido revolucionário a posição de goleiro na Premier League.
Além de Ederson, o Manchester City também renovou recentemente os contratos dos zagueiros Rúben Dias e John Stones, além do meia Kevin de Bruyne. O volante Fernandinho também ampliou seu contrato até 2022.