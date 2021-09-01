Ederson renova contrato com o Manchester City até 2026

Ederson, goleiro da Seleção Brasileira, renovou seu contrato com o Manchester City até 2026. O atleta, que chegou ao clube inglês em 2017, após se destacar no Benfica, é tratado como peça chave na equipe de Pep Guardiola e revelou que a decisão de renovar não foi nada difícil.- Foi uma decisão fácil, não há outro lugar onde eu queira estar. Fazer parte de um dos melhores elencos do mundo e competir por títulos ano após ano é o que todo jogador quer. Temos um treinador extraordinário. Trabalhar ao seu lado tem sido uma das melhores experiências da minha carreira e sou um atleta melhor por isso.