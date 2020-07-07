Ederson quer viver segundo semestre com mais jogos e menos lesões

Crédito: Divulgação/Fortaleza

Apesar de ter chegado ainda no ano de 2017 a equipe do Fortaleza, o atacante Ederson ainda busca uma marca importante pelo clube: a de ter realizado 50 compromissos pelo Leão do Pici.

Atrapalhado pela questão de lesões, o jogador de 31 anos de idade entende que a retomada das competições após a paralisação forçada será a sua chance de conseguir emendar uma boa sequência não apenas para alcançar como também superar essa "barreira":

- Quero chegar a marca dos cinquenta jogos no clube. Ano passado tive uma lesão que me atrapalhou, mas esse ano será diferente. Vou lutar muito para fazer um grande segundo semestre com todos.

Além do quesito individual, Ederson também avaliou positivamente os trabalhos virtuais dos companheiros e a necessidade de estar em alto nível técnico e físico mediante a importância do jogos que terá pela frente na segunda metade de 2020: