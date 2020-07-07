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futebol

Ederson quer viver segundo semestre com mais jogos e menos lesões

Experiente atacante do Fortaleza entende que, em 2019, poderia ter batido a marca dos 50 confrontos pelo clube não fosse seu histórico de contusões...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 21:51

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 21:51

Crédito: Divulgação/Fortaleza
Apesar de ter chegado ainda no ano de 2017 a equipe do Fortaleza, o atacante Ederson ainda busca uma marca importante pelo clube: a de ter realizado 50 compromissos pelo Leão do Pici.
Atrapalhado pela questão de lesões, o jogador de 31 anos de idade entende que a retomada das competições após a paralisação forçada será a sua chance de conseguir emendar uma boa sequência não apenas para alcançar como também superar essa "barreira":
- Quero chegar a marca dos cinquenta jogos no clube. Ano passado tive uma lesão que me atrapalhou, mas esse ano será diferente. Vou lutar muito para fazer um grande segundo semestre com todos.
Além do quesito individual, Ederson também avaliou positivamente os trabalhos virtuais dos companheiros e a necessidade de estar em alto nível técnico e físico mediante a importância do jogos que terá pela frente na segunda metade de 2020:
- Nosso segundo semestre será intenso, com muitas decisões pela frente. Temos que estar preparados. O grupo sabe da responsabilidade que terá, mas vai fazer de tudo para passar por cima das dificuldades e fazer história. Os trabalhos que realizamos durante a parada foram fundamentais para o grupo. Hoje sentimos que isso foi muito importante para que voltássemos em um nível próximo do ideal. Vejo o grupo muito próximo do que deseja em termos técnicos e físicos. Vamos manter esse ritmo agora.

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