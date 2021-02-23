Éderson quer triunfo contra o Fluminense para encerrar bem o Brasileirão em temporada turbulenta

O Fortaleza retorna aos gramados nesta quarta-feira para a partida final na Série A do Brasileiro. A equipe tricolor vai enfrentar o Fluminense, fora de casa, em busca de uma vitória no duelo. Para Éderson, atacante do time cearense, o Leão vai com tudo para vencer os cariocas e assim encerrar uma temporada longa e difícil com o pé direito.- Queremos encerrar a nossa participação na Série A com um grande resultado diante do Fluminense. Vamos em busca da vitória. O grupo sabe da responsabilidade que terá durante os noventa minutos e queremos os três pontos - afirmou o atacante.