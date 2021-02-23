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Éderson quer triunfo contra o Fluminense para encerrar bem o Brasileirão em temporada turbulenta

Atacante acredita em vitória contra os cariocas e analisa temporada do Fortaleza em ano difícil e muito corrido para todos os atletas do grupo...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 19:14

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 19:14
Crédito: Éderson espera fechar a temporada com triunfo no Brasileirão (Divulgação / Fortaleza
O Fortaleza retorna aos gramados nesta quarta-feira para a partida final na Série A do Brasileiro. A equipe tricolor vai enfrentar o Fluminense, fora de casa, em busca de uma vitória no duelo. Para Éderson, atacante do time cearense, o Leão vai com tudo para vencer os cariocas e assim encerrar uma temporada longa e difícil com o pé direito.- Queremos encerrar a nossa participação na Série A com um grande resultado diante do Fluminense. Vamos em busca da vitória. O grupo sabe da responsabilidade que terá durante os noventa minutos e queremos os três pontos - afirmou o atacante.
Éderson ainda fez uma avaliação do desempenho do Leão no Brasileiro, com altos e baixos durante todo o campeonato, porém vivendo perto da zona de rebaixamento após a saída de Rogério Ceni do comando.- Tivemos uma temporada muito intensa e o Brasileirão não foi diferente. O mais importante foi que conquistamos a permanência do clube na disputa. Procuramos fazer o nosso máximo do início ao fim do campeonato - afirmou.

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