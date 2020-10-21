Éderson quer atenção contra o Ceará na decisão e rechaça pensar em vantagem

Crédito: Divulgação/Fortaleza

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (21) para fazer o segundo jogo da final do Campeonato Cearense diante do Ceará. Em vantagem no confronto após ter vencido o duelo de ida por 2 x 1, o elenco tricolor sabe que esse resultado precisa ser esquecido por todos em busca do título da disputa.

Tanto é que, para o atacante do Leão, Éderson, uma vantagem em final diante do maior rival não significa muita coisa:

- A gente tem uma vantagem e isso é importante, mas entraremos em campo como se tivesse 0 x 0. Pensar na vantagem pode nos atrapalhar. Temos que entrar em campo focando em fazendo uma boa apresentação para vencermos novamente uma equipe forte como a do Ceará. Será uma batalha entre duas equipes que buscarão o triunfo. Sem dúvida, tem tudo para ser um grande jogo.

Éderson ainda destacou a falta que a torcida fará neste duelo já que, diante das recomendações sanitárias por conta da pandemia do novo coronavírus, nenhuma partida em solo brasileiro tem autorização da presença de público.