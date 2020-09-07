Ederson projeta duelo complicado diante do Sport

Crédito: Divulgação/Fortaleza

Após o revés no fim de semana para o Flamengo, o Fortaleza volta a campo no meio da semana e o rival é o Sport. Para o jogo dentro de casa, o técnico Rogério Ceni pode contar com o atacante Ederson, que é um dos xodós da torcida Tricolor.Preocupado com a irregularidade do time neste começo de Brasileirão, o centroavante confia que o Leão vai encontrar o equilíbrio e melhorar o seu desempenho na hora certa.

'Estamos trabalhando para que a equipe possa melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo vem se dedicando muito para que isso seja possível. Agora é manter o foco e a intensidade para que possamos conquistar nossos objetivos neste segundo semestre. Vejo o grupo preparado para isso'.

Sobre o jogo contra o Sport, Ederson espera que o Fortaleza coloque em campo o seu ritmo desde o início e saía de campo com os três pontos.