Ederson projeta duelo complicado diante do Sport

Após o revés no fim de semana para o Flamengo, o Fortaleza volta a campo no meio da semana e o rival é o Sport. Para o jogo dentro de casa, o técnico Rogério Ceni pode contar com o atacante Ederson, que é um dos xodós da torcida Tricolor.Preocupado com a irregularidade do time neste começo de Brasileirão, o centroavante confia que o Leão vai encontrar o equilíbrio e melhorar o seu desempenho na hora certa.
'Estamos trabalhando para que a equipe possa melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo vem se dedicando muito para que isso seja possível. Agora é manter o foco e a intensidade para que possamos conquistar nossos objetivos neste segundo semestre. Vejo o grupo preparado para isso'.
Sobre o jogo contra o Sport, Ederson espera que o Fortaleza coloque em campo o seu ritmo desde o início e saía de campo com os três pontos.
'O Sport tem uma equipe muito forte, experiente e que é sempre muito difícil de ser batida. Temos que impor nosso ritmo de jogo durante os noventa minutos para buscarmos essa vitória neste clássico. Um triunfo será muito importante para todos aqui'.