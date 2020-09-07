Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ederson projeta duelo complicado diante do Sport

Atacante vê o adversário empolgado com a chegada do novo técnico, mas confia no potencial do Tricolor...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 15:30
Crédito: Divulgação/Fortaleza
Após o revés no fim de semana para o Flamengo, o Fortaleza volta a campo no meio da semana e o rival é o Sport. Para o jogo dentro de casa, o técnico Rogério Ceni pode contar com o atacante Ederson, que é um dos xodós da torcida Tricolor.Preocupado com a irregularidade do time neste começo de Brasileirão, o centroavante confia que o Leão vai encontrar o equilíbrio e melhorar o seu desempenho na hora certa.
'Estamos trabalhando para que a equipe possa melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo vem se dedicando muito para que isso seja possível. Agora é manter o foco e a intensidade para que possamos conquistar nossos objetivos neste segundo semestre. Vejo o grupo preparado para isso'.
Sobre o jogo contra o Sport, Ederson espera que o Fortaleza coloque em campo o seu ritmo desde o início e saía de campo com os três pontos.
'O Sport tem uma equipe muito forte, experiente e que é sempre muito difícil de ser batida. Temos que impor nosso ritmo de jogo durante os noventa minutos para buscarmos essa vitória neste clássico. Um triunfo será muito importante para todos aqui'.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados