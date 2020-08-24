Ederson pede tranquilidade para o Fortaleza diante do Corinthians

Crédito: Divulgação/Fortaleza

Um dos principais nomes do elenco do Fortaleza desde a última temporada, o atacante Ederson destacou o desejo de todos no Tricolor cearense em ver a equipe crescendo de produção neste segundo semestre. Segundo o jogador, ex-Vasco e Athletico-PR, a meta do grupo é evoluir nestas próximas semanas.

- Nosso grupo tem trabalhado muito para melhorar seu rendimento em campo nestas próximas semanas. O elenco vem se dedicando ao máximo para evoluir e para crescer de produção com a camisa do clube. A tendência é que a equipe faça um grande segundo semestre neste ano. Lutaremos por isso.

Éderson ainda destacou a importância de o Leão vencer o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena, pela quinta rodada do Brasileirão-2020.