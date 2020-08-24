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futebol

Ederson pede tranquilidade para o Fortaleza diante do Corinthians

Atacante, que é um dos principais nomes de Rogério Ceni para o setor ofensivo, quer uma boa sequência de jogos neste período para alavancar o segundo semestre da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 14:34

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 14:34

Crédito: Divulgação/Fortaleza
Um dos principais nomes do elenco do Fortaleza desde a última temporada, o atacante Ederson destacou o desejo de todos no Tricolor cearense em ver a equipe crescendo de produção neste segundo semestre. Segundo o jogador, ex-Vasco e Athletico-PR, a meta do grupo é evoluir nestas próximas semanas.
- Nosso grupo tem trabalhado muito para melhorar seu rendimento em campo nestas próximas semanas. O elenco vem se dedicando ao máximo para evoluir e para crescer de produção com a camisa do clube. A tendência é que a equipe faça um grande segundo semestre neste ano. Lutaremos por isso.
Éderson ainda destacou a importância de o Leão vencer o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena, pela quinta rodada do Brasileirão-2020.
- O Corinthians tem uma equipe muito forte, experiente e que é sempre muito difícil de ser batida. Temos que impor nosso ritmo de jogo durante os noventa minutos para buscarmos essa vitória. Um triunfo será muito importante para todos aqui - concluiu.

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