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futebol

Ederson fala sobre as primeiras impressões no Fortaleza

Volante elogiou a união do elenco e o ambiente positivo para a disputa da temporada 2021...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 15:08

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 15:08
Crédito: Divulgação/Bruno Oliveira/Fortaleza
Uma das novidades do Fortaleza para a temporada é o volante Ederson, que coleciona passagens por grandes clubes do país e disputou o último Brasileirão no Corinthians.
Animado com a recepção do elenco, o meio-campista contou as primeiras impressões que teve no Fortaleza.
‘É um ambiente onde todo mundo brinca com todo mundo, todo mundo sempre sorrindo. Importante para o dia a dia, é como se eu estivesse na minha casa, até a comissão técnica, todo mundo explica tudo, é algo bem aberto entre técnico e jogadores’, afirmou.
O próximo duelo do Fortaleza na temporada será no sábado, quando encara o Treze-PB pela Copa do Nordeste e Ederson está confirmado no time titular.

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