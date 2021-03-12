Ederson fala sobre as primeiras impressões no Fortaleza

Uma das novidades do Fortaleza para a temporada é o volante Ederson, que coleciona passagens por grandes clubes do país e disputou o último Brasileirão no Corinthians.
Animado com a recepção do elenco, o meio-campista contou as primeiras impressões que teve no Fortaleza.
‘É um ambiente onde todo mundo brinca com todo mundo, todo mundo sempre sorrindo. Importante para o dia a dia, é como se eu estivesse na minha casa, até a comissão técnica, todo mundo explica tudo, é algo bem aberto entre técnico e jogadores’, afirmou.
O próximo duelo do Fortaleza na temporada será no sábado, quando encara o Treze-PB pela Copa do Nordeste e Ederson está confirmado no time titular.