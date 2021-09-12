Éderson fala sobre ajustar 'detalhes' após revés do Fortaleza

Crédito: Pedro Souza / Atlético

O martírio do Fortaleza no Campeonato Brasileiro continua. Na tarde deste domingo, o Leão recebeu o Atlético-MG e foi derrotado por 2 a 0.

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No pós-jogo, o volante Ederson lamentou os erros que determinaram outro revés no torneio nacional.

‘Nosso time correu bem, tentou até o último minuto, mas temos que ajustar esses detalhes para as próximas partidas’, afirmou ao Premiere.