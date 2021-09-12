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futebol

Éderson fala sobre ajustar 'detalhes' após revés do Fortaleza

Leão recebeu o Atlético-MG e novamente foi derrotado no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

12 set 2021 às 20:04

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 20:04

Crédito: Pedro Souza / Atlético
O martírio do Fortaleza no Campeonato Brasileiro continua. Na tarde deste domingo, o Leão recebeu o Atlético-MG e foi derrotado por 2 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No pós-jogo, o volante Ederson lamentou os erros que determinaram outro revés no torneio nacional.
‘Nosso time correu bem, tentou até o último minuto, mas temos que ajustar esses detalhes para as próximas partidas’, afirmou ao Premiere.
Com o resultado negativo, o Fortaleza caiu para a 4º colocação do Brasileirão, com 33 pontos.

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