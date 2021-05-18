Ederson conquista a Luva de Ouro na Premier League pelo segundo ano consecutivo

Crédito: Divulgação / Manchester City

O goleiro Ederson, do Manchester City, conquistou a Luva de Ouro do Campeonato Inglês pelo segundo ano consecutivo. O prêmio é dado ao arqueiro que fica mais partidas sem sofrer gols durante toda a competição nacional.

+ Veja a tabela da Premier LeagueO prêmio só foi garantido nesta terça-feira graças ao gol que o Chelsea sofreu do Leicester na vitória por 2 a 1, em Londres. Desta forma, o goleiro Edouard Mendy, dos Blues, segue com 16 clean sheets contra 18 do arqueiro da Seleção Brasileira. Com apenas mais uma rodada, Ederson não pode ser alcançado.

Em 35 partidas disputadas na atual edição do Campeonato Inglês, Ederson sofreu 28 gols. Apesar de ser goleiro, o brasileiro tem também uma assistência no torneio.