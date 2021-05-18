Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ederson conquista a Luva de Ouro na Premier League pelo segundo ano consecutivo

Com mais uma rodada do Campeonato Inglês, brasileiro não pode mais ser alcançado por Mendy, do Chelsea, que ficou 16 jogos sem sofrer gol. Ederson tem 18 clean sheets...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 19:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 19:19
Crédito: Divulgação / Manchester City
O goleiro Ederson, do Manchester City, conquistou a Luva de Ouro do Campeonato Inglês pelo segundo ano consecutivo. O prêmio é dado ao arqueiro que fica mais partidas sem sofrer gols durante toda a competição nacional.
+ Veja a tabela da Premier LeagueO prêmio só foi garantido nesta terça-feira graças ao gol que o Chelsea sofreu do Leicester na vitória por 2 a 1, em Londres. Desta forma, o goleiro Edouard Mendy, dos Blues, segue com 16 clean sheets contra 18 do arqueiro da Seleção Brasileira. Com apenas mais uma rodada, Ederson não pode ser alcançado.
Em 35 partidas disputadas na atual edição do Campeonato Inglês, Ederson sofreu 28 gols. Apesar de ser goleiro, o brasileiro tem também uma assistência no torneio.
+ Título, Champions, Liga Europa, rebaixamento… Veja o que está em jogo na última rodada dos principais campeonatos europeus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados