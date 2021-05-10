Éderson comenta sobre ano do ABC e quer clube focado em evoluir em 2021

Se destacando no ABC, o atacante Éderson revelou o desejo de manter esse ritmo forte para melhorar o desempenho em campo com a camisa do clube esse ano. Para ele, a meta é evoluir em 2021.- Estou me dedicando ao máximo no dia a dia para melhorar meu desempenho em campo na temporada. Venho me empenhando para crescer com o grupo e para ajudar dentro e fora de campo. Estou muito motivado - afirmou.
Éderson falou sobre a vontade de ver o grupo crescendo neste ano e reconhece o potencial que o grupo tem para atingir grandes objetivos na temporada.- Temos um ótimo elenco e sabemos do nosso potencial. Vamos trabalhar para crescermos dentro de campo para atingirmos nossas metas em 2021.