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futebol

Éderson comenta sobre ano do ABC e quer clube focado em evoluir em 2021

Destaque do ABC, Éderson falou sobre a vontade de seguir crescendo dentro do clube e fazer uma ótima temporada ao lado dos companheiros...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 18:37

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 18:37
Crédito: Divulgação / ABC
Se destacando no ABC, o atacante Éderson revelou o desejo de manter esse ritmo forte para melhorar o desempenho em campo com a camisa do clube esse ano. Para ele, a meta é evoluir em 2021.- Estou me dedicando ao máximo no dia a dia para melhorar meu desempenho em campo na temporada. Venho me empenhando para crescer com o grupo e para ajudar dentro e fora de campo. Estou muito motivado - afirmou.
Éderson falou sobre a vontade de ver o grupo crescendo neste ano e reconhece o potencial que o grupo tem para atingir grandes objetivos na temporada.- Temos um ótimo elenco e sabemos do nosso potencial. Vamos trabalhar para crescermos dentro de campo para atingirmos nossas metas em 2021.

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