Éderson comenta sobre ano do ABC e quer clube focado em evoluir em 2021

Se destacando no ABC, o atacante Éderson revelou o desejo de manter esse ritmo forte para melhorar o desempenho em campo com a camisa do clube esse ano. Para ele, a meta é evoluir em 2021.- Estou me dedicando ao máximo no dia a dia para melhorar meu desempenho em campo na temporada. Venho me empenhando para crescer com o grupo e para ajudar dentro e fora de campo. Estou muito motivado - afirmou.