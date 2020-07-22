Éderson comemora vaga do Fortaleza no Nordestão e gol diante do América-RN: 'Especial'

Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza

Logo no primeiro jogo do Fortaleza pela Copa do Nordeste depois de quatro meses, o atacante Éderson marcou o terceiro gol do Tricolor no triunfo de 3 x 1 sobre o América-RN, no Barradão, na última terça-feira (21).

Feliz com o tento assinalado, o jogador falou sobre a importância deste resultado para o grupo e, especialmente, para ele:

- Vencer neste retorno da Copa do Nordeste foi muito importante para o grupo. Iniciamos não do jeito que gostaríamos o jogo, mas no decorrer dele conseguimos ajustar e vencermos essa última partida da fase de classificação. O grupo está de parabéns. Estou feliz por ter voltado a marcar também. Foi muito especial. Agradeço muito a confiança da comissão técnica e do elenco. Eles têm me ajudado muito.

Éderson ainda falou sobre o desejo de ver o Leão bicampeão do Nordestão, repetindo a conquista de 2019 obtida na decisão diante do Botafogo-PB:

- Nós sabemos que serão batalhas grandes que teremos pela frente nas finais. Temos que continuar preparados e com tranquilidade conquistaremos nossos objetivos. O grupo sabe da responsabilidade que terá pela frente nas próximas semanas. Vão ser muitas decisões. Temos que nos manter ligados para levarmos esse título para a torcida do Fortaleza.