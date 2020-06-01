Ederson analisa elenco do Fortaleza para 2020

No Fortaleza desde a última temporada, o atacante Ederson comemorou o bom primeiro semestre que vem fazendo com a camisa do tricolor cearense. Feliz com essa evolução, o jogador falou sobre a confiança que todos estão passando para ele em 2020.E MAIS:Allyson comemora boa fase e foca em título da Copa de IsraelBotafogo aceita proposta e Vinícius Tanque fica no CartagenaJuventus pode oferecer Bernardeschi em troca por Jorginho, do Chelsea'Esse ano começou muito bem para mim. A confiança que todos me passaram tem me deixado muito motivado para continuar fazendo um grande trabalho no clube. Estou muito focado neste ano, buscando melhorar meu rendimento em campo nestes próximos meses'.