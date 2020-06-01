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futebol

Ederson analisa elenco do Fortaleza para 2020

Devido a uma lesão, o atacante pouco ajudou o Leão dentro de campo e aposta na força do conjunto para triunfar ao longo do ano...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 18:33

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 18:33

Crédito: Divulgação/Fortaleza
No Fortaleza desde a última temporada, o atacante Ederson comemorou o bom primeiro semestre que vem fazendo com a camisa do tricolor cearense. Feliz com essa evolução, o jogador falou sobre a confiança que todos estão passando para ele em 2020.E MAIS:Allyson comemora boa fase e foca em título da Copa de IsraelBotafogo aceita proposta e Vinícius Tanque fica no CartagenaJuventus pode oferecer Bernardeschi em troca por Jorginho, do Chelsea'Esse ano começou muito bem para mim. A confiança que todos me passaram tem me deixado muito motivado para continuar fazendo um grande trabalho no clube. Estou muito focado neste ano, buscando melhorar meu rendimento em campo nestes próximos meses'.
Um dos grandes motivadores de Ederson é o elenco do Fortaleza. Com as principais peças mantidas, ele aposta em uma equipe forte na sequência da temporada.
'Temos um elenco muito forte, que se conhece bem e isso é importante. Tenho certeza que faremos um grande segundo semestre e conquistaremos nossos objetivos nos próximos meses. Estamos muito focados nisso', concluiu. E MAIS:

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