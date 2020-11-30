Ederson afirma que confronto contra o Porto não tem ingrediente especial

Crédito: Ederson encara o Porto apenas como mais um adversário (Oli SCARFF / AFP

Questionado se seria especial voltar a jogar em Portugal, contra o Porto, o goleiro Ederson, do Manchester City, afirmou que a partida seria encarada como mais um duelo normal. O brasileiro teve grande destaque com o Benfica, antes de ser contratado pelo time de Guardiola, e sabe que deve encontrar um adversário difícil no Estádio do Dragão.

- Não vai ser especial, vai ser um jogo normal contra mais um adversário. Especial seria enfrentar o Benfica, clube que me formou. Vai ser uma partida difícil, sei como é jogar no Estádio do Dragão. Conheço a equipe do Porto, sei como eles jogam.