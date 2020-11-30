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futebol

Ederson afirma que confronto contra o Porto não tem ingrediente especial

Goleiro brasileiro foi destaque do Benfica antes de ser contratado pelo Manchester City e revelou que segue acompanhando o Campeonato Português e torcendo por ex-clubes...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 11:58

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 11:58
Crédito: Ederson encara o Porto apenas como mais um adversário (Oli SCARFF / AFP
Questionado se seria especial voltar a jogar em Portugal, contra o Porto, o goleiro Ederson, do Manchester City, afirmou que a partida seria encarada como mais um duelo normal. O brasileiro teve grande destaque com o Benfica, antes de ser contratado pelo time de Guardiola, e sabe que deve encontrar um adversário difícil no Estádio do Dragão.
- Não vai ser especial, vai ser um jogo normal contra mais um adversário. Especial seria enfrentar o Benfica, clube que me formou. Vai ser uma partida difícil, sei como é jogar no Estádio do Dragão. Conheço a equipe do Porto, sei como eles jogam.
O camisa um também admitiu que segue acompanhando o Campeonato Português e que torce pelo Benfica e Rio Ave, principais clubes em que atuou antes de alcançar o estrelato da Premier League. Ederson se prepara para encarar o antigo rival nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Liga dos Campeões.

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