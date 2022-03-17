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futebol

Éder valoriza vitória do São Paulo e exalta bom momento no clube

Jogador foi o responsável por abrir o placar para a equipe do Tricolor paulista contra o Manaus. São Paulo se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 00:06

Publicado em 17 de Março de 2022 às 00:06

Éder foi o responsável por abrir o placar do São Paulo contra o Manaus e garantir o primeiro gol da equipe em etapa decisiva da Copa do Brasil. O Tricolor avançou para a terceira fase da competição e encerrou a partida com um placar de 2 a 0. O camisa 23 do São Paulo exaltou a vitória da equipe e ressaltou que já reconhecia as dificuldades enfrentadas contra a equipe amazonense. O centroavante afirmou que todo o elenco estudou o modo que o adversário atuava.
- O futebol demonstra que não tem mais time que não sabe se impor em campo. No cenário mundial a gente vê, tivemos o exemplo do PSG, não só na Champions League, mas no Campeonato Francês com três grandes jogadores e tem dificuldade. Então a gente sabia da dificuldade de hoje, do time do Manaus. A gente estudou, sabia que eles viriam aqui fechado, o time se impôs desde o começo, não corremos nenhum risco, mas acho que conseguimos controlar até o final - disse.Éder falou também da sua boa fase no Tricolor e da sequência de jogos que enfrentou sob o comando de Rogério Ceni. O jogador chegou a equipe em 2021. Nesta temporada, disputou dez jogos pelo São Paulo, sendo cinco deles como titular. Além disso, soma dois gols e uma assistência. O atleta também destacou o sistema de rodízio adotado por Ceni e afirmou que obteve um resultado positivo.
- Ano passado, depois de treze anos, voltei ao Brasil. Sequência de jogos, calendário... Me atrapalhou muito, não tinha feito a preparação, tive várias lesões, e quando Rogério chegou, ano passado, ele sempre falou para eu fazer uma boa preparação para esse ano. Consegui fazer sem nenhum tipo de lesão, de problema, estou começando a ficar bem fisicamente, tendo uma boa sequência de jogos, e graças a Deus, conseguindo ajudar todo o elenco. O professor rodou todo mundo e todo mundo tá dando a resposta. Acho que é assim que se começa a construir um grupo que no decorrer do ano começa a ter outros resultados - concluiu.O São Paulo contou com os gols de Éder e Diego Costa. Assim, eliminou o Manaus e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. O time busca título inédito na competição.
Crédito: ÉdergarantiuoprimeirogoldaequipenaclassificaçãodaCopadoBrasil(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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