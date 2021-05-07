Eder sofre lesão na coxa direita e vira mais um desfalque do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

O São Paulo terá o desfalque de mais um jogador na maratona que o mês de maio promete. Além de Daniel Alves e Luciano, o atacante Eder teve diagnosticado um edema na região posterior da coxa direita.

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O jogador terminou a partida contra o Racing relatando dores musculares e, após a realização de exames, foi constatada a lesão. O atleta está em recuperação no Reffis e não tem prazo para retornar.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Vale destacar que o São Paulo tem uma maratona de jogos neste mês. Caso chegue até a final do Paulistão, o time disputará oito partidas em 17 dias, uma média de um jogo a cada 2,1 dias.

A maratona se inicia no domingo (9), quando o Tricolor enfrenta o Mirassol, fora de casa, pela última rodada da primeira fase do Paulistão. Já classificado para a próxima fase do torneio e com a liderança do grupo garantida, é possível que o treinador Hernán Crespo use o jogo para rodar o elenco. Três dias depois, na quarta-feira (12), o time viaja para o Uruguai, onde enfrentará o Rentistas pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partir daí, o Tricolor disputará o mata-mata do Campeonato Paulista e, assim, terá jogos com pouco tempo de descanso.