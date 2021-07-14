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Eder sente dor na coxa, sai de campo contra o Racing ainda no primeiro tempo e preocupa o São Paulo

Tricolor já sofre com vários desfalques, especialmente entre os jogadores de ataque. Contra o Racing, o São Paulo já não contou com cinco jogadores, três destes afastados por lesão...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 00:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 00:11
Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net
Como se não bastasse o empate em 1 a 1 e boas chances de gol perdidas, a partida de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Racing, da Argentina, nesta terça-feira (13), trouxe ao São Paulo uma notícia preocupante. O atacante Eder sentiu a região posterior da coxa e deixou o gramado ainda no primeiro tempo, preocupando o time para as próximas partidas.CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA!​
A possível lesão de Eder foi bem semelhante à sofrida por Rigoni, na última quarta-feira (7), contra o Internacional. Ambos levaram a mão à mesma região da coxa e deixaram a partida ainda no primeiro tempo.
Eder saiu de campo com apenas 27 minutos de jogo, sendo substituído por Vitor Bueno, que fez o gol da equipe mas perdeu chances de ampliar o placar.
O atacante deve passar por exames nesta quarta-feira (14) e, assim, ter um diagnóstico de sua lesão e se desfalcará a equipe nos próximos jogos.
Contra o Racing, o Tricolor já não contou com Luciano, Rigoni e Miranda, afastados por lesão, além de Daniel Alves, convocado para a seleção olímpica, e Bruno Alves, suspenso.Com muitos lesionados e muitas dúvidas no elenco, o Tricolor enfrenta o Fortaleza na 12ª rodada do Brasileirão, neste sábado (17), no Morumbi.
Na próxima terça-feira (20), o time volta a jogar contra o Racing, dessa vez em Avellaneda, na Argentina, no estádio El Cilindro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O empate em 0 a 0 classifica os argentinos

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