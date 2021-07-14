Eder sente dor na coxa, sai de campo contra o Racing ainda no primeiro tempo e preocupa o São Paulo

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Como se não bastasse o empate em 1 a 1 e boas chances de gol perdidas, a partida de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Racing, da Argentina, nesta terça-feira (13), trouxe ao São Paulo uma notícia preocupante. O atacante Eder sentiu a região posterior da coxa e deixou o gramado ainda no primeiro tempo, preocupando o time para as próximas partidas.CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA!​

A possível lesão de Eder foi bem semelhante à sofrida por Rigoni, na última quarta-feira (7), contra o Internacional. Ambos levaram a mão à mesma região da coxa e deixaram a partida ainda no primeiro tempo.

Eder saiu de campo com apenas 27 minutos de jogo, sendo substituído por Vitor Bueno, que fez o gol da equipe mas perdeu chances de ampliar o placar.

O atacante deve passar por exames nesta quarta-feira (14) e, assim, ter um diagnóstico de sua lesão e se desfalcará a equipe nos próximos jogos.

Contra o Racing, o Tricolor já não contou com Luciano, Rigoni e Miranda, afastados por lesão, além de Daniel Alves, convocado para a seleção olímpica, e Bruno Alves, suspenso.Com muitos lesionados e muitas dúvidas no elenco, o Tricolor enfrenta o Fortaleza na 12ª rodada do Brasileirão, neste sábado (17), no Morumbi.