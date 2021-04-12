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futebol

Eder revela inspiração em ídolos do São Paulo e admiração por Crespo

Atacante, que fez gol em sua estreia diante do São Caetano, comentou sobre ser fã de Luis Fabiano e Amoroso. Treinador do Tricolor também foi lembrado pelo camisa 23...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 17:46

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 17:46
Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC
O São Paulo venceu o São Caetano por 5 a 1 na rodada anterior do Campeonato Paulista. Além da goleada, a partida ficou marcada pela estreia do atacante Eder, que marcou o quinto gol do Tricolor.
Veja os jogadores do São Paulo que mais participaram de gols em 2021
O jogador, que chegou para esta temporada depois de atuar no futebol chinês, comentou sobre a emoção de marcar seu primeiro gol no Morumbi e revelou uma idolatria por dois jogadores históricos do Tricolor: Luis Fabiano e Amoroso.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - Quando eu era moleque tinha dois atacantes que eu gostava muito: Amoroso e Luís Fabiano. Na época, esses caras eram demais - disse o jogador, em entrevista ao site oficial do São Paulo.
Além disso, Eder comentou sobre a admiração que tem pelo técnico Hernán Crespo, que foi atacante com grandes passagens por Inter de Milão, Chelsea e seleção argentina. Eles chegaram a se enfrentar, quando Eder estava no Empoli e Crespo na Internazionale. - Quando cheguei jovem lá na Itália eu já via Crespo jogar e já era ídolo, e hoje pensar que ele é meu treinador. Crespo é um atacante que fez muita história na Itália. Mas não jogamos igual, ele era mais centroavante, um típico camisa 9, muito forte - finalizou.
Com Eder entre os relacionados, o São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino, às 20h desta segunda-feira, no Morumbi. O Tricolor é o primeiro colocado do Grupo B, com dez pontos. São cinco jogos, com três vitórias, um empate e uma derrota.

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