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Éder relembra títulos por Cianorte e São Bernardo, e analisa confronto entre as equipes

Atleta passou pelos dois times e conquistou títulos por ambos. Duelo direto acontece neste sábado, às 16h, no ABC, pela quinta rodada do Brasileiro Série D
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Publicado em 12 de Maio de 2022 às 16:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 16:15
Neste sábado, o São Bernardo FC recebe o Cianorte pela quinta rodada da série D. O atacante Éder Paulista relembra os bons momentos pelas equipes, e analisa o momento em que chegam para o confronto direto.
O São Bernardo é líder do grupo G do nacional com oito pontos em quatro jogos. Por outro lado, o Cianorte é terceiro colocado com cinco pontos conquistados nas quatro primeiras rodadas.
O confronto pode levar o Cianorte a grudar no São Bernardo, que ocupa a primeira colocação. Entretanto, o time paranaense precisa furar a melhor defesa da competição, que não levou gols até agora. Por outro lado, o Bernô se preocupa em enfrentar o melhor ataque da Série C, com sete gols marcados.
- A perspectiva é de um grande jogo, ambas as equipes entraram na competição para buscar o acesso. Mas nessas horas torço pelo empate, meu coração fica dividido entre os dois times, não quero ver nenhum perdendo - brincou o atacanteÉder Paulista na passagem pelo Cianorte (Divulgação: Cianorte)O atacante passou pela equipe do Paraná em 2016, onde conquistou a segunda divisão estadual, garantindo o acesso à elite. Pelo São Bernardo, Éder venceu a Copa Paulista no ano passado, após ser destaque do Paulistão A3 pelo Nacional.
- São dois times onde fui muito feliz, pude construir uma história linda, fui campeão e dei alegria pros torcedores. Hoje em dia sigo acompanhando os clubes e torcendo pelas boas atuações e vitórias - ressaltou Éder.
O confronto será o primeiro entre as duas equipes na história, além do Cianorte buscar sua segunda vitória fora de casa na competição. A partida será às 15 horas deste sábado, no Estádio Municipal Primeiro de Maio.
Crédito: ÉderPaulistacomemoraotítulodaCopaPaulistapeloSãoBernardoFC(Divulgação:SãoBernardoFC

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