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futebol

Eder recebe terceiro amarelo e vira desfalque do São Paulo

Atacante foi advertido na segunda etapa em vitória do Tricolor sobre o Alviverde. Ele desfalca o Tricolor contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira, no Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 00:04

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 00:04

O São Paulo já tem um desfalque certo para a partida contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (24), às 21h30, pela 34º rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Furacão. Eder entrou aos 32 do segundo tempo, no lugar de Rigoni e não teve grande destaque na aprtida. O seu principal lance foi uma assistência para Gabriel Sara marcar, mas o tento foi anulado pela arbitragem. Ele recebeu o amarelo por retardar uma reposição do goleiro Weverton.
O jogador vem sendo utilizado como alternativa para a segunda etapa. Geralmente, ele entra nas vagas de Luciano e Rigoni. Rogério Ceni já não deve contar com Luan, Wliiam e Galeano, que estão lesionados. O São Paulo está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com com 41 pontos, se afastando da zona de rebaixamento, que tem o Bahia, com 36, como o primeiro time na zona de rebaixamento.
Crédito: (Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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