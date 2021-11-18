Eder recebe terceiro amarelo e vira desfalque do São Paulo

O São Paulo já tem um desfalque certo para a partida contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (24), às 21h30, pela 34º rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Furacão. Eder entrou aos 32 do segundo tempo, no lugar de Rigoni e não teve grande destaque na aprtida. O seu principal lance foi uma assistência para Gabriel Sara marcar, mas o tento foi anulado pela arbitragem. Ele recebeu o amarelo por retardar uma reposição do goleiro Weverton.