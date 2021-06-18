Eder projeta clássico San-São no domingo: 'Detalhe faz a diferença'

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo

O São Paulo vai tentar sua primeira vitória no Brasileirão contra o Santos, no próximo domingo (20), às 18h15, na Vila Belmiro, pela quinta rodada da competição. Até aqui, em quatro partidas, o Tricolor tem dois empates e duas derrotas.

Duelos LANCE! Quem é melhor: Santos ou São Paulo? Escolha e vote por posição!

Para o atacante Eder, o São Paulo tem que tomar cuidado principalmente em um clássico, pois são partidas que, segundo ele, são decididas no detalhe.

São Paulo reencontrará Diniz: veja os técnicos que dirigiram São Paulo e Santos neste século - Grande clássico e um jogo de grandes equipes. Quando tem esses jogos, o detalhe faz a diferença. Vamos trabalhar bem nesses dias agora até o jogo - disse Eder à 'SPFCTV'.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO E SIMULE OS RESULTADOS

Perguntado sobre marcar na Vila Belmiro, estádio com um grande simbolismo, Eder preferiu deixar essa questão de lado. - Gol é legal em qualquer campo, a gente vive para isso, mas até se eu não faço, gosto se chegamos à vitória. Vamos trabalhar forte para fazermos um grande jogo e conquistarmos a vitória - finalizou.