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futebol

Eder projeta clássico San-São no domingo: 'Detalhe faz a diferença'

Atacante do São Paulo falou sobre a expectativa da partida contra o Santos, às 18h15, no próximo domingo, na Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 10:00

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 10:00

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
O São Paulo vai tentar sua primeira vitória no Brasileirão contra o Santos, no próximo domingo (20), às 18h15, na Vila Belmiro, pela quinta rodada da competição. Até aqui, em quatro partidas, o Tricolor tem dois empates e duas derrotas.
Duelos LANCE! Quem é melhor: Santos ou São Paulo? Escolha e vote por posição!
Para o atacante Eder, o São Paulo tem que tomar cuidado principalmente em um clássico, pois são partidas que, segundo ele, são decididas no detalhe.
São Paulo reencontrará Diniz: veja os técnicos que dirigiram São Paulo e Santos neste século - Grande clássico e um jogo de grandes equipes. Quando tem esses jogos, o detalhe faz a diferença. Vamos trabalhar bem nesses dias agora até o jogo - disse Eder à 'SPFCTV'.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO E SIMULE OS RESULTADOS
Perguntado sobre marcar na Vila Belmiro, estádio com um grande simbolismo, Eder preferiu deixar essa questão de lado. - Gol é legal em qualquer campo, a gente vive para isso, mas até se eu não faço, gosto se chegamos à vitória. Vamos trabalhar forte para fazermos um grande jogo e conquistarmos a vitória - finalizou.
O São Paulo treina nesta sexta-feira no CT da Barra Funda, em preparação para o clássico. O time pretende ter as voltas do volante Luan e do meia Benítez.

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