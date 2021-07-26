Eder progride em recuperação e realiza atividades no gramado durante treino do São Paulo

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

Nesta segunda-feira (26), o São Paulo deu início à preparação para o jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco. Nos trabalhos realizados pela parte da manhã no CT da Barra Funda, o atacante Eder mostrou avanço em sua recuperação e já executou atividades no gramado ao lado da preparação física.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Eder é desfalque no ataque do Tricolor desde o dia 13 de julho, quando teve um estiramento na coxa direita ainda no primeiro tempo da partida de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Racing, da Argentina.

Desde então, o atleta vem desfalcando a equipe, ficando de fora de jogos importantes, como a partida de volta contra a equipe argentina e o duelo com o Flamengo, no último domingo (25), pelo Brasileirão.