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Eder progride em recuperação e realiza atividades no gramado durante treino do São Paulo

Atacante do São Paulo segue em tratamento após sofrer um estiramento na coxa direita...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2021 às 15:30
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
Nesta segunda-feira (26), o São Paulo deu início à preparação para o jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco. Nos trabalhos realizados pela parte da manhã no CT da Barra Funda, o atacante Eder mostrou avanço em sua recuperação e já executou atividades no gramado ao lado da preparação física.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Eder é desfalque no ataque do Tricolor desde o dia 13 de julho, quando teve um estiramento na coxa direita ainda no primeiro tempo da partida de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Racing, da Argentina.
Desde então, o atleta vem desfalcando a equipe, ficando de fora de jogos importantes, como a partida de volta contra a equipe argentina e o duelo com o Flamengo, no último domingo (25), pelo Brasileirão.
Com o avanço no tratamento, Eder pode voltar a jogar em breve, mas ainda deve ser desfalque por mais alguns jogos, estando nos processos finais de sua recuperação. Luciano e William, por outro lado, já estão recuperados e podem ficar à disposição de Hernán Crespo no próximo jogo.O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira (28), às 21h30, para enfrentar o Vasco, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A decisão do duelo acontece na quarta-feira seguinte (4), em São Januário.

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