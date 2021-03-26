Éder participa de treino do São Paulo e elenco do Sub-17 integra atividade

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Nesta sexta-feira (26), o São Paulo seguiu seu cronograma de treinamentos, mas contou com duas novidades nas atividades. A primeira delas foi a presença do, recém-anunciado, atacante Éder. A outra novidade foi a participação do elenco do sub-17 para participar de parte do treino.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO PAULISTÃO DE 2021

Os jogadores do sub-17 do Tricolor jogaram contra os titulares, garantindo benefícios aos dois lados. Enquanto os profissionais treinaram o ritmo de jogo (algo difícil no período atual sem jogos), contra atletas mais novos e mais ágeis.

Já para os atletas de Cotia, jogar contra o elenco profissional do São Paulo, com jogadores experiente e de alto nível técnico, é um desafio que exige uma performance ainda melhor desses jovens jogadores.

Além dos benefícios técnicos, o contato entre veteranos e novatos pode ser um método interessante de passar experiência e aprendizados aos jogadores das categorias de base do Tricolor.Quanto ao Éder, o atacante passou pelos exames físicos e já foi anunciado pelo São Paulo nesta sexta-feira (26). O brasileiro, naturalizado italiano, tem contrato com o Tricolor por dois anos.

O São Paulo treina com os titulares desde terça-feira (23), após passar três dias trabalhando com um grupo reduzido de atletas nos trabalhos. Esse período foi uma forma de dar descanso aos atletas titulares, que vêm em uma bateria de jogos em sequência desde a reta final da última temporada.