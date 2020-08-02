Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Éder Militão quer aproveitar chance como titular na Liga dos Campeões

Zagueiro do Real Madrid terá a missão de substituir o capitão Sergio Ramos, suspenso. Brasileiro disse que tem sonho de marcar o primeiro gol com a camisa do Real contra o City...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2020 às 10:42

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 10:42

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
O zagueiro Eder Militão terá sua grande oportunidade como jogador do Real Madrid no duelo contra o Manchester City válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O brasileiro, que está em sua primeira temporada com a equipe merengue, contou ao “As” sobre aproveitar a chance que vai ganhar devido a suspensão de Sergio Ramos.
- É a grande oportunidade para mostrar que podem contar comigo para partidas fáceis e difíceis. Venho me preparando bem, passando confiança para os companheiros. Ramos não estará lá e tenho que dar meu coração, jogar com tudo.
O defensor terá a difícil missão de substituir o capitão do clube e a quem classifica como um “gladiador”. Com apenas 22 anos, Militão participou de 19 jogos na temporada e ainda não marcou gol, mas disse que espera que faça de cabeça contra o Manchester City para ajudar o Real Madrid a reverter a derrota de 2 a 1 na ida e buscar a final da Liga dos Campeões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados