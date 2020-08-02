Éder Militão quer aproveitar chance como titular na Liga dos Campeões

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

O zagueiro Eder Militão terá sua grande oportunidade como jogador do Real Madrid no duelo contra o Manchester City válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O brasileiro, que está em sua primeira temporada com a equipe merengue, contou ao “As” sobre aproveitar a chance que vai ganhar devido a suspensão de Sergio Ramos.

- É a grande oportunidade para mostrar que podem contar comigo para partidas fáceis e difíceis. Venho me preparando bem, passando confiança para os companheiros. Ramos não estará lá e tenho que dar meu coração, jogar com tudo.