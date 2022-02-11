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futebol

Eder ganha espaço no São Paulo no começo da temporada; veja números

Atacante, antes preterido e negociável na pré-temporada, é utilizado em todos os jogos de 2022 e vem entrando bem. Ele deu assistência para o gol de Marquinhos, na quarta-feira...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 13:00
A temporada vem sendo de mais oportunidades para o atacante Eder. Antes preterido e até com chances de rescindir o contrato com o São Paulo, o jogador foi utilizado nas quatro partidas que o Tricolor jogou em 2022. Para se ter uma ideia, na temporada passada, Eder jogou quatro jogos seguidos somente entre junho e julho. + Confira a situação do São Paulo no Campeonato Paulista 2022
Eder foi utilizado diante de Guarani, Ituano, Red Bull Bragantino e Santo André, somando 35 minutos em campo. Apesar do pouco tempo, ele vem sendo participativo e deu assistência para o gol de Marquinhos na vitória diante do Ramalhão, na última quarta-feira (09).
A comissão técnica vem realizando um trabalho diferenciado com o jogador, já que ele teve problemas de lesão na temporada passada. Com 35 anos, ele deve receber mais minutos nas próximas partidas. De acordo com o 'Footstats', nas quatro partidas, Eder tentou uma finalização e como já foi dito acima, deu o passe para o gol de Marquinhos. Além disso, foram sete passes e um cruzamento.
Crédito: EdervemganhandochancescomRogérioCeninestePaulistão(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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