Eder ganha espaço no São Paulo no começo da temporada; veja números

A temporada vem sendo de mais oportunidades para o atacante Eder. Antes preterido e até com chances de rescindir o contrato com o São Paulo, o jogador foi utilizado nas quatro partidas que o Tricolor jogou em 2022. Para se ter uma ideia, na temporada passada, Eder jogou quatro jogos seguidos somente entre junho e julho. + Confira a situação do São Paulo no Campeonato Paulista 2022

Eder foi utilizado diante de Guarani, Ituano, Red Bull Bragantino e Santo André, somando 35 minutos em campo. Apesar do pouco tempo, ele vem sendo participativo e deu assistência para o gol de Marquinhos na vitória diante do Ramalhão, na última quarta-feira (09).

A comissão técnica vem realizando um trabalho diferenciado com o jogador, já que ele teve problemas de lesão na temporada passada. Com 35 anos, ele deve receber mais minutos nas próximas partidas. De acordo com o 'Footstats', nas quatro partidas, Eder tentou uma finalização e como já foi dito acima, deu o passe para o gol de Marquinhos. Além disso, foram sete passes e um cruzamento.