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futebol

Eder faz parte do treino em campo; veja provável escalação do São Paulo

Atacante se recupera de dores na região posterior da coxa esquerda e fez trabalhos alternados em campo e com a fisioterapia. Jogador deve ser relacionado para o Majestoso...
LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 15:51

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 15:51

Crédito: Erico Leonan/saopaulofc.net
O treino do São Paulo contou com uma novidade neste sábado, na preparação para o clássico contra o Corinthians, às 22h15, pelo Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.
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O atacante Eder, que se recupera de dores na região posterior da coxa esquerda, realizou parte do treino com o grupo e depois fez um complemento físico com os preparadores. Ele deve ser relacionado pelo técnico Hernán Crespo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA A tendência é que Eder comece a partida entre os reservas, com o ataque sendo formado por Luciano e Pablo. Resta saber como será a sua recuperação física antes do Majestoso.
Crespo tem dúvidas em dois setores da equipe: a zaga e o meio-campo. Miranda foi muito bem na vitória sobre o Rentistas e pode começar o clássico como titular, disputando a vaga com Léo. No meio, Benítez e Igor Gomes também brigam por um lugar entre os onze iniciais. Sendo assim, uma provável escalação tem: Volpi, Arboleda, Bruno Alves e Léo (Miranda); Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor, Benítez (Igor Gomes) e Reinaldo; Luciano e Pablo.
O São Paulo lidera o Grupo B com 25 pontos, e quer quebrar um tabu de nunca ter vencido o Corinthians na casa do rival. O time vem de oito vitórias consecutivas, em grande fase na temporada.

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