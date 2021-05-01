Eder faz parte do treino em campo; veja provável escalação do São Paulo

Crédito: Erico Leonan/saopaulofc.net

O treino do São Paulo contou com uma novidade neste sábado, na preparação para o clássico contra o Corinthians, às 22h15, pelo Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

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O atacante Eder, que se recupera de dores na região posterior da coxa esquerda, realizou parte do treino com o grupo e depois fez um complemento físico com os preparadores. Ele deve ser relacionado pelo técnico Hernán Crespo.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA A tendência é que Eder comece a partida entre os reservas, com o ataque sendo formado por Luciano e Pablo. Resta saber como será a sua recuperação física antes do Majestoso.

Crespo tem dúvidas em dois setores da equipe: a zaga e o meio-campo. Miranda foi muito bem na vitória sobre o Rentistas e pode começar o clássico como titular, disputando a vaga com Léo. No meio, Benítez e Igor Gomes também brigam por um lugar entre os onze iniciais. Sendo assim, uma provável escalação tem: Volpi, Arboleda, Bruno Alves e Léo (Miranda); Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor, Benítez (Igor Gomes) e Reinaldo; Luciano e Pablo.