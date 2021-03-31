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futebol

Eder é recepcionado por Muller no São Paulo e faz tour pelo Morumbi

Novo atacante do Tricolor teve conversa com o ídolo são-paulino e conheceu o estádio são-paulino acompanhado pelo ex-jogador e também pelo presidente Julio Casares...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 16:11

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 16:11
Crédito: Divulgação/São Paulo
Após ser apresentado no Morumbi, o atacante Éder, novo contratado do São Paulo, conheceu a casa são-paulina acompanhado pelo ídolo Muller e pelo presidente Julio Casares.
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A ação vem sendo repetida com algumas contratações do clube nesta temporada. O lateral-direito Orejuela teve a companhia de Cafú durante a visita ao estádio, enquanto o atacante Bruno Rodrigues ficou acompanhado do ex-jogador Sidney.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Em fotos divulgadas pelo clube nas redes sociais, Eder conversou com Muller e com Casares antes de caminhar na beira do gramado do Morumbi. - O Morumbi é, realmente, muito bonito. Nunca tinha vindo aqui. E deve ser ainda mais lindo com a torcida - afirmou o jogador ao site oficial do São Paulo. Ainda sem saber quando vai estrear, Eder briga por uma das três vagas remanescentes na lista de inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista. A competição está paralisada devido a pandemia de Covid-19.

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