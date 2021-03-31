Eder é recepcionado por Muller no São Paulo e faz tour pelo Morumbi

A ação vem sendo repetida com algumas contratações do clube nesta temporada. O lateral-direito Orejuela teve a companhia de Cafú durante a visita ao estádio, enquanto o atacante Bruno Rodrigues ficou acompanhado do ex-jogador Sidney.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Em fotos divulgadas pelo clube nas redes sociais, Eder conversou com Muller e com Casares antes de caminhar na beira do gramado do Morumbi. - O Morumbi é, realmente, muito bonito. Nunca tinha vindo aqui. E deve ser ainda mais lindo com a torcida - afirmou o jogador ao site oficial do São Paulo. Ainda sem saber quando vai estrear, Eder briga por uma das três vagas remanescentes na lista de inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista. A competição está paralisada devido a pandemia de Covid-19.