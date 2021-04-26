Eder e Gabriel Sara ficam no Reffis em treinamento do São Paulo

O atacante Eder, que não foi relacionado na vitória do São Paulo por 3 a 0, sobre o Ituano, no último domingo, trabalhou no Reffis nesta segunda-feira, na reapresentação do Tricolor. O jogador reclama de dores na coxa.
No Dia do Goleiro, veja os nomes da posição com mais jogos na história do São Paulo
Outro que fez trabalhos internos foi o meia Gabriel Sara, que é desfalque desde o mês passado, por conta de dores musculares. Os dois são dúvidas de Crespo para o jogo contra o Rentistas (URU), na próxima quinta-feira (29), às 21h, pela Libertadores.
Uma ausência confirmada é a do zagueiro Léo, que foi expulso na vitória sobre o Sporting Cristal (PER). Miranda deve fazer sua reestreia na Libertadores após o retorno ao Tricolor. Com o time poupado na última partida, Crespo deve escalar o que tem de melhor. A comissão técnica tem mais treinamentos antes da partida pela competição continental. Os titulares diante do Ituano fizeram trabalhos regenerativos. O Tricolor está com sete vitórias consecutivas e já classificado às quartas de final do Campeonato Paulista.