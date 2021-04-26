Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Eder e Gabriel Sara ficam no Reffis em treinamento do São Paulo

Atacante e meia não treinaram em campo nesta segunda-feira e são dúvidas para a partida contra o Rentistas, na próxima quinta-feira, pela Copa Libertadores...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 18:52

LanceNet

Crédito: Rubens Chiri/ saopaulofc.net
O atacante Eder, que não foi relacionado na vitória do São Paulo por 3 a 0, sobre o Ituano, no último domingo, trabalhou no Reffis nesta segunda-feira, na reapresentação do Tricolor. O jogador reclama de dores na coxa.
Outro que fez trabalhos internos foi o meia Gabriel Sara, que é desfalque desde o mês passado, por conta de dores musculares. Os dois são dúvidas de Crespo para o jogo contra o Rentistas (URU), na próxima quinta-feira (29), às 21h, pela Libertadores.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Uma ausência confirmada é a do zagueiro Léo, que foi expulso na vitória sobre o Sporting Cristal (PER). Miranda deve fazer sua reestreia na Libertadores após o retorno ao Tricolor. Com o time poupado na última partida, Crespo deve escalar o que tem de melhor. A comissão técnica tem mais treinamentos antes da partida pela competição continental. Os titulares diante do Ituano fizeram trabalhos regenerativos. O Tricolor está com sete vitórias consecutivas e já classificado às quartas de final do Campeonato Paulista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados