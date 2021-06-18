Eder, do São Paulo, comenta sobre empate contra a Chapecoense: 'O gol deles foi um pouco sorte'

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Nesta sexta-feira (18), o atacante Eder, do São Paulo, falou sobre o início do clube no Brasileirão. O jogador falou sobre o empate contra a Chapecoense na última quarta-feira (16) e comentou, também sobre o clima no vestiário.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Na quarta rodada do Brasileirão, o Tricolor empatou por 1 a 1 com a Chape, em casa. Jogando de forma muito ofensiva, os planos do treinador Hernán Crespo foram atrapalhados pela expulsão de Rodrigo Nestor, que mudou o rumo da partida, que até então era dominada pelo São Paulo.

Para o centroavante, a expulsão foi o fato determinante do jogo e, segundo ele, o time adversário teve sorte no gol marcado.

- Sempre quando vai somando pontos na classificação, ajuda. É lógico que em casa, com a Chapecoense, a gente queria a vitória, mas, como falei, houve a expulsão (do Nestor). No segundo tempo, o time voltou bem, linhas curtas, tentando o contra-ataque. O gol deles foi um pouco sorte, porque desviou na perna, passou por cima do Volpi e tirou ele da jogada - disse Eder à 'SPFCTV'

Com um começo ruim no campeonato, conquistando somente dois pontos nas primeiras quatro rodadas, o atacante garantiu que o ambiente interno do clube é positivo e que os jogadores seguem motivados. Eder se mostrou confiante na recuperação da equipe no torneio.

- Mas, vamos continuar trabalhando, sempre positivo no vestiário, entre nós. Conseguimos ser campeões paulistas, passamos de fase na Libertadores, na Copa do Brasil, e com certeza vamos ter tempo para nos recuperar no Brasileirão. Lógico que a gente nunca entra em campo para perder, não foi o que a gente queria, mas vamos ter tempo para recuperar - concluiu.O São Paulo entra em campo novamente no próximo domingo (20), diante do Santos, na Vila Belmiro. O confronto é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e a bola rola a partir das 18h15.